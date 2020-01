Wat vind jij: Blue monday hakt er inderdaad behoorlijk in

Het is vandaag Blue Monday en dat is officieel de meest deprimerende dag van het jaar. Wetenschappelijk bewezen zelfs, door de Britse psycholoog Cliff Arnall.

Hij bedacht in 2005 een wetenschappelijke formule waaruit blijkt dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen.



En waar dat dan door komt? Arnall noemde een aantal oorzaken. Zo is het geld op na de dure kerstperiode en je volgende loon nog niet binnen. Het fijne gevoel van de feestdagen is weg, de zomervakantie is nog ver weg en dan is het ook nog druilerig en donker buiten. Als klap op de vuurpijl blijken de goede voornemens ook al vaak in schoonheid gestrand.



Het goede nieuws: Arnall kreeg wetenschappelijk de wind van voren. Elke verklaring voor hoe hij zijn wetenschappelijke formule samenstelde ontbreekt. Er werd zelfs gefluisterd dat hij geld had gekregen van een reisorganisatie, zodat het bedrijf met wetenschappelijk bewijs op zak mensen warme zomervakanties kon aansmeren.



Maar al die kritiek ten spijt: hoewel het wetenschappelijke bewijs wankel is, blijven de feiten wel degelijk overeind. Herken je iets in het verhaal van Arnall? Of is het een maandag als alle andere? Laat het weten, door te stemmen of te reageren!