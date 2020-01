Van der Venne lijkt laatste duel voor Go Ahead gespeeld te hebben: "Het is concreet en ik heb er wel oren naar"

Richard van der Venne heeft vanmiddag waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Go Ahead Eagles gespeeld. De middenvelder maakt vermoedelijk de overstap naar RKC Waalwijk. Hij scoorde vanmiddag in het duel tegen Den Bosch en dat lijkt dus zijn laatste doelpunt te zijn voor de Deventenaren.

"Er loopt inderdaad het een en ander. Het is concreet. Ik heb er ook wel oren naar. Alleen ik wil het over deze wedstrijd heen tillen en dan zien we deze week wel verder", zegt hij nog enigszins schimmig.

Veel praten

Hij heeft het er deze week veel over gehad: "Natuurlijk praat je erover met heel veel mensen binnen de club. Met spelers, met trainers, met mensen buiten de club. Maar goed, deze wedstrijd was als alle andere en die wil ik gewoon winnen. Maakt me niets uit wie het is, waar het is en ik denk dat we dat goed hebben opgepakt met z'n allen."

Mooie kans

Het vertrek is dan ook zo goed als zeker: "Ik ga het niet bevestigen en niet ontkennen. Het loopt en ik ben niet voor niets in gesprek, laten we heel eerlijk zijn. En ik denk dat dit voor mij een hele mooie kans kan zijn om mij te laten zien op een hoger podium."