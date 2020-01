Dani dook in geschiedenis Joodse familie uit Ommen: "Onbegrijpelijk dat gezin moest sterven"

Over iets meer dan een week is de jaarlijkse internationale herdenking van de Holocaust, de vervolging van de Joden door de Nazi's waarbij zo'n zes miljoen Joden zijn omgekomen. Leerlingen van het Vechtdal College in Ommen zijn het afgelopen jaar op zoek geweest naar de verhalen van de Joden uit Ommen die zijn gestorven. Zo dook Dani, samen met Farida en Thijs, in het verhaal van de familie Vomberg. "Het is voor mij zo onbegrijpelijk dat dit hele gezin moest sterven."

Dani, uit VWO 3, is op zoek gegaan naar alles over de Joodse familie Vomberg. "Het verhaal over deze Joodse familie komt bij mij tot leven, omdat ik alles heb uitgezocht wat er te vinden is over deze familie. Het is voor mij zo onbegrijpelijk dat dit hele gezin moest sterven. Manuel Vomberg is zo oud geworden als ik nu ben, veertien jaar. En waarom?", vraagt Dani zich hardop af. "Het zijn voor mij geen namen in een verhaal meer, maar echte mensen die hier geleefd hebben."



Ze vertelt dat het hele gezin, bestaande uit de 11-jarige Mozes, de 14-jarige Manuel, Racheltje Vomberg-Vos (54), Levie Vomberg (59) allemaal op 8 april 1943 vanuit de Vechtstraat op transport gesteld werden. Op 14 mei 1943 stierven ze in het vernietigingskamp Sobibór, in wat tegenwoordig Oost Polen is, een gruwelijke dood.

Speelkameraadjes

Farida, Thijs en Dani zijn ook op zoek gegaan naar mensen in Ommen die Joodse families hebben gekend. Zo zijn ze terecht gekomen bij Annie Harmsen. Zij stopte dertig jaar geleden met een kruideniers- en bakkerswinkel, die gevestigd was in de Brugstraat. De familie Vomberg had een slagerij tegenover de bakkerij. Harmsen vertelt de leerlingen dat zij nog met Mozes en Manuel gespeeld heeft, ze was even oud als de kinderen.

Mevrouw Harmsen vertelt hoe geschokt zij en alle buurtbewoners waren toen de slagerij dichtging en de familie Vomberg plotseling werd afgevoerd. Ze zou Manuel en Mozes nooit meer terugzien

Stolpersteine

Als herinnering zijn Stolpersteine - struikelstenen - neergelegd op de plek waar de familie gewoond heeft. Hierin zijn de namen, de geboortedatum, de deportatiedatum en de datum van overlijden gestanst. Ook bij andere huizen waar Joden hebben gewoond liggen Stolpersteine.

Holocaust Memorial Day

Al vroeg in 2019 zijn leerlingen van atheneum 3, havo-3 en vmbo-theoretische leerweg 3, die Geschiedenis in hun pakket hebben, begonnen met het uitzoeken van alle beschikbare informatie over de Joden die in Ommen hebben gewoond. Families die grotendeels allemaal gedeporteerd werden naar concentratiekampen zoals Auschwitz en Sobibór. De leerlingen hebben op deze manier over tien huizen en hun Joodse bewoners verhalen boven water gekregen. Deze verhalen worden tijdens een educatiewandeling op 27 januari op de Holocaust Memorial Day verteld.