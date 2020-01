Een liquidatie, autobranden en granaten: deze geweldsdelicten teisterden Zwolle

De Zwolse gemeenteraad praat vanavond met burgemeester Peter Snijders over de vele geweldsdelicten in de stad. Het spoeddebat is aangevraagd nadat er afgelopen dinsdag voor de tweede keer een granaat aan de voordeur van bar Bruut was gehangen. Een overzicht van de meest opvallende geweldsdelicten vanaf mei vorig jaar.

Het was een "hectische inwerkperiode" voor de nieuwe burgemeester Peter Snijders, zo zei hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. En dat had alles te maken met verschillende schietincidenten vlak na zijn installatie in september.

Al in het eerste weekend na zijn aantreden was er een schietpartij in Stadshagen. "Dat was heel heftig", zei Snijders daarover. "Zo'n schietpartij maakt indruk op iedereen. Zeker ook omdat hier onschuldige mensen bij betrokken waren."





Henk Wolters

Er volgden meer schietpartijen, met als triest dieptepunt het dodelijke schietincident op oudejaarsavond. Hierbij kwam de 52-jarige Henk Wolters om het leven.

De gemeenteraad van Zwolle wil met het spoeddebat voorkomen dat criminaliteit zich 'verankert' in de stad. De partijen schreven in een gezamenlijke verklaring: 'De criminaliteit in onze stad moet een halt worden toegeroepen. Daarbij vertrouwen we erop dat we (...) gezamenlijk met een integrale, daadkrachtige en tegelijkertijd proportionele aanpak alles op alles zetten voor een Zwolle waar Zwollenaren veilig zijn en zich veilig voelen.'