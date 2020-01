Dit jaar ruim tien keer zoveel ooievaars geteld in Overijssel

In Overijssel zijn het afgelopen weekend 46 ooievaars geteld. Dat zijn er ruim tien keer meer dan in 2019. Toen werden er slechts vier geteld. Dat meldt Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK).

De forse toename wordt voor een groot deel toegeschreven aan het aantal tellers. In 2019 waren er drie tellers, het afgelopen weekend werkten 22 mensen mee aan de telling. Ooievaarstation de Lokkerij in buurtschap De Schiphorst, net over de grens in Drenthe, is buiten de Overijsselse cijfers gehouden. Hier zijn zo'n 160 ooievaars geteld.

De meeste ooievaars werden geteld rondom de IJssel. In Twente werden er minder geteld. Landelijk neemt het aantal ooievaars ook toe. Vorig jaar werden er tijdens de wintertelling 547 geteld terwijl dit jaar de teller op 921 staat.

Zachte winters en droge zomers

Bij de toename spelen de zachte winters van afgelopen jaren ook een rol. "Ooievaars trekken meestal naar warmere gebieden in de winter, maar we zien ze steeds vaker in Nederland blijven", zegt woordvoerder Wim van Nee.

En niet alleen in de winter is Nederland aantrekkelijk, ook in de zomer is het voor de ooievaar goed toeven. "Er zijn dan veel insecten, daar houden ooievaars wel van. Net als dat ze profiteren van een muizenplaag", aldus Van Nee.

"Trek is genetisch"

Ook Frits Koopman, eigenaar van het buitenstation de Lokkerij, ziet meer ooievaars. Ook hij denkt dat het warme winterweer een rol speelt. "Dieren kunnen makkelijker voedsel vinden en het kan dat daardoor de trekprikkel onderdrukt wordt."

De trek is ook niet ongevaarlijk. Koopman krijgt regelmatig een melding binnen over een bij hen geringde ooievaar die verongelukt is.

"Sommigen vliegen tegen stroomkabels, een enkele is afschot, er zijn verkeersslachtoffers, ze vliegen tegen gebouwen en ze kunnen in slecht weer terechtkomen. Het zijn thermiek vliegers, boven de middellandse zee gaan ze ook wel eens de verkeerde kant op en dan houd je het niet lang vol. Ze kunnen net zo goed hier blijven, dan hebben ze minder problemen dan tijdens de trek. Eten krijgen ze hier toch wel."