De winter blijft uit, maar bijna kwart Overijsselaars heeft last van winterdip

Ondanks dat er nog geen winterse temperaturen zijn gemeten, heeft ongeveer één op de vier Overijsselaars last van een winterdip in de herfst- en wintermaanden. Gebrek aan energie en futloosheid is de meest gehoorde klacht van de dip.

Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus die vandaag, op Blue Monday, bekend werden gemaakt. Blue Monday is volgens een wetenschapper de meest deprimerende dag van het jaar, omdat goede voornemens zijn mislukt, het geld na de feestdagen op is en de vakanties ver weg lijken.

Winterdip

In een enquête werd half december gevraagd aan Overijsselaars of ze last hadden van een winterdip. Bijna een kwart van de Overijsselaars (23,2 procent) gaf aan daar last van te hebben. Dat is iets onder het landelijk gemiddelde van 24.7 procent.

De meeste mensen hebben tijdens hun winterdip last van futloosheid en gebrek aan energie (77.9 procent). Ruim zestig procent geeft aan sombere of neerslachtige gevoelens te ervaren en meer dan dertig procent heeft minder behoefte aan sociale contacten in de herfst- en wintermaanden. Ook merken mensen tijdens hun winterdip dat ze meer zin hebben in eten of toenemen in gewicht (15 procent).

Tips en tricks

Gelukkig ervaart het overgrote deel van de Overijsselaars geen winterdip (74.7 procent). Voor wie ook uit zijn of haar dip wil komen, hierbij een paar tips van het ZGT:

Zorg voor een gezonde levensstijl door genoeg te slapen, genoeg te bewegen en gezond te eten,

Houd je sociale leven in stand en ga voldoende uit huis,

Vermijd zoveel mogelijk stressfactoren en dingen waar je 'down' van wordt,

Zorg ervoor dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. Dit kan je doen door vis te eten of lichttherapie te volgen.

Terwijl veel mensen denken dat een middagje zonnebanken ook kan helpen tegen je winterdip, is dat volgens het ZGT niet waar. Niet alle zonnebanken helpen namelijk bij de aanmaak van vitamine D.

Dus dan maar vluchten naar een warm oord? Volgens het ziekenhuis zal een reis naar bijvoorbeeld Spanje je niet uit de dip halen, want het aantal zonuren per dag is in zuidelijke landen nog minder dan in Nederland. Een weekje wintersport kan wel helpen: je beweegt dan buiten in de zon én bent sociaal actief.