Het Vlier Deventer verplaatst eindexamengala: vroege vakantievierders de dupe

Dikke pech voor de leerlingen van Het Vlier in Deventer die direct na het laatste examen een vakantie hebben geboekt. De school heeft namelijk besloten dat het gala niet meer op de laatste examendag is, maar twee dagen later. Leerlingen die direct na het laatste examen al op vakantie gaan, missen het gala daarom.

In een interne agenda was 20 mei opgenomen als datum voor het eindexamen bij Boode in Bathmen. Maar op die dag hebben een heleboel leerlingen nog een examen biologie of Frans. "De ervaring heeft geleerd dat er nogal wat leerlingen zijn die op de laatste examendag meer met hun hoofd bij het gala zitten, dan bij hun laatste examen", legt directeur Arno Jansen uit.



"Dat heeft twee jaar geleden geleid tot een teleurstellende eindexamenuitslag voor bijvoorbeeld het vak biologie. Vorig jaar hebben we dat daarom anders gedaan. Toen hebben we de datum van het gala verplaatst na het examen. Maar dit jaar zagen wij dat de ongewenste combinatie weer was gemaakt. We hebben toen gezegd dat we dat risico niet wilden lopen en hebben het gala verplaatst."



Interne agenda

De nieuwe datum, die in januari was vastgesteld, was niet bij de leerlingen bekendgemaakt. Toen leerlingen later aan docenten vroegen wanneer het gala zou zijn, kregen zij de datum door die aan het begin van het schooljaar was gekozen; 20 mei. Twee dagen te vroeg. "Daar is het misgegaan", zegt Jansen.



"We hebben het gedaan in het belang van de leerlingen, maar we snappen wel de teleurstelling bij leerlingen die hun examenreis al geboekt hebben. Vandaar ook dat de geplande datum nog niet opgenomen was in de leerlingenagenda. Overigens raadt het College voor Toetsen en Examens ook aan om niet voor 4 juli op vakantie te gaan. Want stel dat er een calamiteit is, bijvoorbeeld een verbroken zegel of een lokale epidemie, dan kan er geschoven worden in de examens."



Petitie



Om hoeveel leerlingen het gaat, weet Jansen niet. Maar een petitie om het gala te verplaatsen, is in twee dagen tijd al ruim tweehonderd keer getekend. "Ik heb vrijdag een mailtje gekregen dat ondertekend is door elf leerlingen. En die heb ik ook beantwoord met de reden van het eindexamenbelang. Ik neem aan dat het begrepen wordt. Maar dat neemt niet weg dat er leerlingen zijn die het er niet mee eens zullen zijn. Die hebben immers een goedkope reis geboekt."

Jansen vervolgt: "De herkansingsronde en de uitslag is pas een tijd later, dus er zijn altijd leerlingen die gaan feestvieren na het laatste examen. Dat begrijpen we ook wel, want ze hebben wekenlang heel hard gewerkt. Dan is er opluchting en gaan ze op reis. Maar wil je én reizen én naar het gala, dan zit er niets anders op dan het reisje om te boeken. Want wij gaan die datum niet meer veranderen."