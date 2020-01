Gedupeerde Steve uit Almelo praat met Rutte en Hoekstra over toeslagaffaire

Steve Kuipers uit Almelo is een van de tweehonderd ouders die vandaag in gesprek gaan met premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Kuipers en zijn vrouw werden in 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als fraudeurs. Jarenlang stond hun leven in het teken van financiële problemen.

"Ik hoop dat we wat spreektijd krijgen met meneer Rutte of meneer Hoekstra, maar ik laat me verrassen", zegt Kuipers terwijl hij onderweg is naar de bijeenkomst in Rijswijk. Hij is blij dat Premier Rutte en minister van Financiën Hoekstra vandaag twee uur de tijd nemen om naar de gedupeerde ouders te luisteren en de problemen op te lossen.

Zelf heeft hij er een vrije middag voor moeten nemen. "Het is niet anders, het is voor het goede doel." Het goede doel waar Kuipers het over heeft, is een toezegging van de premier en de minister dat de problemen worden opgelost en dat er een passende financiële compensatie komt. Maar bovenal wil Kuipers het hele debacle achter zich laten.

Terugbetalen

In 2014 werd de kinderopvang waar zijn kinderen naar toegingen doorgelicht, waarna alle toeslagen van de cliënten van die vestiging werden stopgezet. "En in september kregen wij een brief van de Belastingdienst dat we te veel toeslag hadden ontvangen en dat we dat moesten terugbetalen. Een bedrag van 56.000 euro. Maar dat geld hadden we niet."

Er was ons nooit verteld dat er iets niet klopte Steve Kuipers

Over het moment dat Kuipers de bewuste brief ontving, vertelt hij: "Eerst geloofde ik het niet. Wij hadden alles volgens de regels gedaan. En toch kregen we te horen dat we te veel hadden ontvangen. Toen we de om uitleg vroegen bij de Belastingdienst kwamen we niet verder dan dat we maar naar de rechter moesten." Uiteindelijk hebben we een advocaat in de hand genomen en zijn vanaf toen gaan procederen."

Medische klachten

Vanaf september 2014 leefden Kuipers en zijn vrouw in slopende onzekerheid. "We hadden geen oplossing voor de financiële problemen dat droegen we vanaf 2014, continu, 24/7 mee. Mijn vrouw heeft anderhalf jaar een depressie gehad en bij mij uitte de spanning zich in rugklachten en constante hoofdpijn."

Kuipers: "Er was ons nooit verteld dat er iets niet klopte. Ik ging er vanuit dat de Belastingdienst niet zomaar met iets op de proppen komt, dus ik dacht: er zal wel een basis zijn waarop ze hier mee komen, misschien hebben wij de papieren toch niet goed ingevuld."

In 2018 vond de rechtszaak plaats en tot de opluchting van Kuipers kregen hij en zijn vrouw gelijk. Ze hadden al die tijd wél recht gehad op de kinderopvangtoeslag.

Bijeenkomst

Stapje voor stapje gaat het weer wat beter vertelt Kuipers, maar nog steeds als er een brief komt van de Belastingdienst gaan de alarmbellen af. "Klopt het allemaal wel, hebben we daar wel recht op?"

En het is nog maar de vraag of de bijeenkomst met de premier en de minister hier verandering in zal brengen. "Kijk, wij zijn aangemerkt als fraudeur bij de Belastingdienst, en mijn belangrijkste vraag van vanmiddag is dan ook: zijn we dat nog steeds? Want dan betekent het dat ze over een jaar of twee wel weer op de stoep staan. Dus wij zijn nog steeds op onze hoede."