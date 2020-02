Thales heeft primeur met mega-order Britse defensie: 'Economie Overijssel profiteert mee'

Topman Gerben Edelijn spreekt dan ook van een doorbraak: "We hebben weleens eerder radars mogen leveren aan de Britse marine, maar nog nooit het hart van het systeem. Dit is historisch, we gaan er bovendien vanuit dat - nu we deze opdracht hebben gewonnen - er meerdere orders in Engeland in het verschiet liggen."

Impuls voor provincie

Volgens Edelijn biedt de nieuwste opdracht volop kansen voor toeleveranciers, waaronder meerdere bedrijven in Overijssel waar Thales al veelvuldig mee samenwerkt.

De Britse order komt voor Thales precies op het juiste moment. Recent nog kreeg het van de Duitse marine de grootste opdracht in haar geschiedenis, maar deze order loopt waarschijnlijk jarenlange vertraging op. Niet alleen vanwege politieke perikelen, maar ook omdat de Duitse concurrent die de opdracht misliep naar de rechter stapte.

'Op drie na grootste opdracht ooit'

Over bedragen en manuren die met de order voor de Britse strijdkrachten gemoeid zijn, mag Thales geen verdere mededelingen doen, maar bij opdrachten van deze omvang gaat het al snel om honderden miljoenen euro's. Vooral ook omdat Edelijn spreekt van "de op drie na grootste opdracht" in de geschiedenis van Thales.

Kloppend hart

Thales heeft in het verleden weleens een radar gebouwd voor de Britse marine, maar het is nu voor het eerst dat het bedrijf een compleet zogeheten combatsysteem (gevechtssysteem) levert, dat bestaat uit software die de diverse gevechtssystemen op een fregat aan elkaar koppelt. Vijf Type 31-fregatten van de Britse marine worden de komende jaren met Tacticos, zoals het systeem heet, uitgerust.

Tacticos vormt het kloppend hart van het fregat. Niet alleen komt hier de enorme hoeveelheid data-informatie binnen die de radarsystemen en andere sensoren opvangen, ook analyseert het systeem deze info en kan haarfijn aangeven welk object is gedetecteerd. Variërend van vijandelijke gevechtstoestellen en raketten tot een drone.

Thales gaat voor het eerst het kloppend hart leveren voor Britse marineschepen (Foto: Defensie)

Record-order

Het is voor het concern de tweede mega-order in korte tijd. Vorige maand namelijk werd bekend dat Thales de grootste opdracht in z'n geschiedenis had binnengesleept. Het gaat hier om een samenwerking met Damen Shipyards uit Gorinchem. Deze Nederlandse werf gaat voor 5,3 miljard vier fregatten voor de Duitse marine bouwen. Thales mag als 'onderaannemer' de elektronische systemen en radars leveren. Naar verluidt zou daarmee een bedrag van circa 1 miljard gemoeid zijn.

Waar de Duitse record-order nu jarenlange vertraging dreigt op te lopen, zijn de contracten voor de Britse marine intussen al wel getekend en daarmee helemaal rond. Vanaf 2024 wordt het eerste Britse fregat met Tacticos uitgerust. Het gaat meerdere jaren duren voor alle vijf fregatten van het gevechtssysteem zijn voorzien.

Politiek gevoelig

Dat een buitenlands bedrijf een mega-order in de wacht haalt voor de Britse marine ligt sowieso politiek al erg gevoelig, maar nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, wordt een dergelijk vraagstuk nog eens extra uitvergroot.

CEO Edelijn benadrukt echter dat Thales geen Nederlands, maar een internationaal concern is: "We zijn een Européés bedrijf en hebben veel mensen in Engeland. Waarbij we deze opdracht samen met onze Britse collega's in Engeland gaan realiseren."

Voldoende ingenieurs?

Bij Thales werken op dit moment circa 2.200 mensen in Nederland. Met de twee mega-orders die momenteel lopen, wordt het volgens Edelijn nog een hele uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Op dit moment groeit Thales jaarlijks met circa 150 personeelsleden.

"We zijn vrij succesvol in het werven van mensen, al merken we wel dat dat steeds moeilijker wordt. Dat we daar steeds meer inspanningen voor moeten verrichten." Omdat het materieel dat Thales bouwt bovendien uiterst specifiek is, investeert het concern volop in de opleiding van nieuwe mensen en de samenwerking met partners.

De grootste uitdaging voor Thales wordt het om voldoende personeel te werven (Foto: RTV Oost)

Slachtoffer eigen succes?

Bestaat met het binnenhalen van zoveel mega-orders niet het gevaar dat Thales straks het slachtoffer van het eigen succes wordt? Wat bedrijfsruimte betreft, is er naast het hoofdgebouw in Hengelo intussen al een tijdelijk gebouw geplaatst. Grootste probleem zal echter het vinden van senior-ingenieurs worden. Edelijn: "Dat is iets waar ik zeker wakker van lig. Niettemin hebben we ervoor gekozen deze uitdaging aan te gaan. Waarbij we onze stinkende best zullen moeten doen om dit voor elkaar te krijgen."

'Wind in de zeilen'

De twee mega-orders die Thales nu heeft binnengesleept betekenen volgens topman Edelijn een forse financiële impuls voor de provincie Overijssel. "Nu we zien dat we succesvol zijn in de markt, zullen deze bedrijven meeprofiteren van de goede wind die wij in de zeilen hebben. Op dit moment geven we op jaarbasis circa 100 miljoen euro uit aan toeleveranciers, voornamelijk in de provincie Overijssel. En dat bedrag zal de komende jaren gaan groeien. Dit zal dan ook tot meer werkgelegenheid in de provincie Overijssel gaan leiden."

Volgende missie

Thales heeft het vizier intussen alweer nadrukkelijk op de toekomst gericht. De volgende missie? "Dat wordt Nederland", aldus Edelijn. Daarbij

wijst hij op de twee verouderde M-fregatten, die vanaf 2024 worden vervangen door een opvolger. In dit geval staat M voor multipurpose: schepen die bekend staan als de meest veelzijdige krachtpatsers van de Koninklijke Marine.

"Daarvoor willen we straks dezelfde systemen, zoals we die nu in Duitsland gaan leveren, ook aan de Nederlandse marine gaan leveren. Die opdracht verwachten wij volgend jaar, of het jaar erna, binnen te halen. En ja, ook dat zal een grote opdracht worden."

DEMONSTRATIERUIMTE IN ENGELAND Thales opent morgen in Crawley, onder de rook van Londen, een Britse versie van het Experience Centre, zoals dat reeds in Hengelo staat. In deze ruimte krijgen onder meer de Britse marine en eventuele toekomstige klanten demonstraties van de nieuwste systemen zoals Thales die ontwikkelt en bouwt.