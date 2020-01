Gemeente: 'Woonlasten in Deventer zijn veel lager vanwege rekenfout'

Het nieuws dat huishoudens in Deventer de hoogste woonlasten hebben van de drie grootste gemeenten uit Overijssel, is volgens de gemeente niet waar. Een gemiddeld huishouden zou namelijk 261,42 euro per jaar kwijt zijn aan afvalstoffenheffing en niet de genoemde 357,14 euro.

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks een rapport uit met gegevens over de belastingen van de veertig grootste gemeenten van Nederland. Daaruit blijkt dat huurders en woningeigenaren dit jaar flink meer kwijt zijn aan woonlasten, omdat de rioolheffing en afvalstoffenheffing zou zijn gestegen.

Duur?

Volgens COELO zijn meerpersoonshuishoudens die een woning huren in Deventer dit jaar 529 euro kwijt aan afvalstoffen- en rioolheffingen, daarmee staat de stad landelijk op plek drie. Alleen in Zaanstad en Breda zijn huurders meer kwijt aan woonlasten.

Van die vijfhonderd euro zou volgens het rapport 357,14 euro opgaan aan afvalstoffenheffing, maar COELO heeft volgens de gemeente geen rekening gehouden met het afvalsysteem dat in de stad geldt. Inwoners betalen namelijk een vast bedrag van 205,20 euro, dat bedrag wordt verhoogd met het aantal keren dat de grijze container aan de weg wordt gezet of als gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse container.

Niet op plek één

Een Deventer huishouden zet volgens de gemeente de afvalcontainer gemiddeld zes keer aan de weg in een jaar. Per keer moet 9,37 euro worden betaald, wat in totaal uitkomt op 56,22 euro per jaar. Gemiddeld genomen betaalt een huishouden dus ruim 260 euro, dat is honderd euro minder dan in het rapport van COELO wordt beweerd. Het centrum zou er namelijk vanuit zijn gegaan dat iedere keer de grijze container aan de weg wordt gezet.

Dat zou betekenen dat een meerpersoonshuishouden dat een woning huurt gemiddeld 433 euro kwijt is aan woonlasten. Daarmee staat Deventer niet op plek één van de drie grootste gemeenten van Overijssel (Enschede, Zwolle en Deventer) wat betreft woonlasten, maar Enschede. Huishoudens zijn, ook met de nieuwe berekening in Deventer, het goedkoopst uit in Zwolle.