Blue Monday is een vrolijke dag in de Deventer Scheg (behalve als je een schaats kwijt bent...)

Het zijn vooral pensionado's en schoolkinderen die op deze beruchte maandag in januari hun rondjes draaien op de Deventer ijsbaan. "Voor mij is het de vrolijkste maandag van het jaar", zegt een schaatser op leeftijd. "Als ik maar kan schaatsen."

Schop onder de kont

Hij krijgt bijval van veel andere schaatsfanaten. "Ik denk de rietpluimen en de vorst erbij, lekker hoor", zegt een dame. "Ik heb geen enkele dip." En een ander: "Je moet jezelf gewoon een kleine schop onder de kont geven en lekker bezig zijn, dan heb je helemaal geen last van depressieve gedachten."

Toch is er op en rond de schaatsbaan ook begrip voor mensen die zich in deze periode van het jaar minder vrolijk voelen. "Maar ik denk dat dat vooral de mensen zijn die niet meer goed kunnen bewegen, niet meer sporten, niet meer onder de mensen komen", zegt één van hen. "Dan snap ik dat je minder vrolijk bent." En een ander: "Of dat je naar je werk moet terwijl je een hekel aan je werkt hebt."

Schaats kwijt

Voor de schaatsende meute in De Scheg is daarvan vandaag geen sprake. "Carpe diem, pluk de dag", wordt er geroepen. Maar voor een uitgeschaatste pensionado ligt dat toch net even anders. "Ik ben een schaats kwijt, daar word ik niet vrolijk van." En de schoolklas van de Vrije School in Zutphen staat dan wel vrolijk op het kunstijs, straks gaan ze terug naar school. "En dat is wel deprimerend, ja", klinkt het zuchtend.