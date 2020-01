Almelose fabrikant gebruikt financiering voor bouw eerste elektrische tractor

Het bedrag, dat CEO Eelco Osse niet wil noemen, gaat in totaal naar vier 'duurzame innovatieprogramma's'. Hierdoor groeit het bedrijf de komende twee jaar met ruim veertig banen, zegt Osse. "Al denk ik dat het er meer worden."

Elektrische tractor

Eén van de vier projecten is de elektrische tractor, die een complete elektrische aandrijving heeft. Hierdoor kunnen boeren efficiënter en duurzamer werken, aldus Osse. "De tractor kan zelfstandig rijden dankzij intelligente sensoren en GPS. Daarnaast kijken we of we de tractor deels kunnen laten rijden op biodiesel of waterstof."





Over Boessenkool

De fabriek begon in 1902 als garagebedrijf dat T-Ford automobielen verkoopt en is uitgegroeid tot een leverancier van machineonderdelen en complete machines. Ook werkt het bedrijf aan duurzame innovaties, die onder de vleugels van Boessenkool kunnen uitgroeien tot een zelfstandige onderneming.

Enorme drone

Ook het project 'Drone4' profiteert van de financiering. Deze enorme drone, die vijfhonderd kilo kan tillen, kan worden gebruikt om mensen uit noodsituaties te redden.

Wij mochten vorig jaar kijken naar de drone:

Meer investeringen

De Almelose machinefabrikant investeert verder nog in het project 'Kinext', een technologie waarmee bewegingsenergie wordt opgeslagen in een stalen vliegwiel. De uitvinding kan netbeheerders helpen met energieopslag.

Tot slot gaat er een bedrag naar DeSpray, een start-up die recyclingmachines maakt voor spuitbussen. "Onze machines kunnen de metalen en andere stoffen van bijvoorbeeld deodorantbussen honderd procent scheiden, zodat ze geschikt zijn voor hergebruik", legt Eelco Osse uit.