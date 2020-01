Soufyan Ahannach gepresenteerd in Deventer: "Wil mijn oude vorm oppakken"

Soufyan Ahannach over zijn transfer naar Go Ahead Eagles

Soufyan Ahannach is voor de rest van het seizoen speler van Go Ahead Eagles. Dat maakte de club vandaag bekend. De 24-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor een half seizoen.

Door zijn transfer ziet Ahannach weer een oud bekende, namelijk Jack de Gier. De speler en trainer kennen elkaar van zijn periode bij Almere City. "In de zomer was er al contact met de club, maar van een transfer is het toen niet gekomen. Na enkele gesprekken met de trainer klikte het direct weer. Dat heeft mij doen besluiten om weer terug te komen. Ik ben blij dat ik weer met hem kan samenwerken en ook met assistent-trainer Marco Heering. We hadden daar een fantastische tijd en ik hoop weer op veel vertrouwen van de trainers", aldus Ahannach.

Oude vorm weer herpakken

Door zijn goede optreden bij Almere City wist de voetballer zich in de kijker wist te spelen bij Brighton & Hove Albion en in de zomer van 2017 transfereerde naar de Premier League. Hij had daar geen zicht op veel speelminuten waardoor de speler weer werd uitgeleend aan Sparta Rotterdam. Daar speelde hij regelmatig totdat hij ernstig geblesseerd raakte in het duel tegen NAC Breda. De linkspoot liep een dubbele beenbreuk op en was voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. "Het was toen een hele mooie stap voor mij. Daar had ik een hele goede periode tot aan mijn beenbreuk. Ik lag er toen lang uit en dat zat helaas erg tegen. Ik heb in ieder geval vertrouwen in mijzelf en verwacht dat ik mijn oude vorm zal herpakken.

"Er was meteen een klik"

De eerste seizoenshelft was hij nog speler van het Brusselse Royal Union Saint-Gillis, dat uitkomt op het tweede niveau van België. Hij had daar weinig zicht op speelminuten, waardoor Ahannach besloot voor een hereniging met hoofdtrainer De Gier.