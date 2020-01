Blue Monday Church vraagt aandacht voor mensen met depressieve gevoelens

Bij de hoofdingang van de Dominikanenkerk in Zwolle ligt de blauwe loper uit. Iedereen is welkom in de Blue Monday Church. Met of zonder depressie.

"We willen als kerk laten zien dat we er zijn. Voor iedereen, ook voor mensen met een depressie. Blue Monday is een mooie aanleiding om daar aandacht voor te vragen", aldus programmamaker Bastiaan van den Berg van het Dominikanenklooster.

Depressief

Bij Van den Berg is officieel nooit de diagnose 'depressief' gesteld, maar hij kent zeker gevoelens van somberheid. "Neerslachtigheid, niet goed in je vel zitten en liever de hele dag in je bed blijven liggen. Dat heb ik wel af en toe in de winter, vooral als de dagen wat korter zijn."

Hij is niet de enige. Neerslachtige gevoelens schijnen juist in de tweede helft van januari de kop op te steken, want de feestdagen liggen achter ons en de lente laat op zich wachten.

De Dominikanenkerk is nooit open op maandag, maar op Blue Monday wel. Dit jaar voor de derde keer op rij. "Er komen zeker zo'n tachtig mensen op af", vertelt Van den Berg.

Blauw licht

De kerk baadt binnen in blauw licht. De bezoekers kunnen in een biechthokje luisteren naar verhalen van medewerkers of bewoners van het klooster. Zij vertellen over hun eigen depressieve gevoelens, ook Van den Berg deelt zijn ervaringen.

Daarnaast is er muziek en kan een kaarsje worden aangestoken.

"Fantastisch initiatief"

Buurtbewoner Gerard Rouw komt even binnen. Hij vindt het een mooi initiatief van de kerk. "Ik vind het fantastisch. Vroeger was de kerk een grote instantie binnen een dorp of een stad. Ik vind het mooi dat ze tegenwoordig veel meer de verbinding zoeken naar het hedendaagse, naar de normale mensen."

Hij noemt zichzelf gezegend dat hij niet gevoelig is voor depressies. "Maar de verhalen zijn heel herkenbaar."