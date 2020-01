Programma: Achtste finales KNVB Beker, hervatting amateurvoetbal en Europees basketbal

Er staat een bomvolle sportweek op het programma. Onder meer voetbal in de KNVB Beker, de hervatting van het lagere amateurvoetbal en Landstede in Europa. Hieronder een overzicht van het programma.

Betaald voetbal

Deze midweek staat in het teken van bekervoetbal. De achtste finales van de KNVB Beker staan op het programma. Twee Overijsselse clubs zijn er nog actief. Heracles Almelo krijgt morgen Vitesse op bezoek en Go Ahead Eagles speelt donderdag bij IJsselmeervogels.

In de eredivisie speelt Heracles zaterdag ook een thuiswedstrijd. Feyenoord komt dan naar Erve Asito. Een dag later gaat PEC Zwolle naar Willem II en FC Twente naar PSV.

Go Ahead Eagles speelt ook deze week op zondag. NAC Breda is dan de tegenstander in de Keuken Kampioen Divisie. In de 2e divisie gaat koploper HHC Hardenberg op bezoek bij Scheveningen.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 won nog niet in de 3e divisie in 2020 en hoopt daar zaterdag verandering in te brengen. Dan komt laagvlieger VVOG naar Rijssen. Op zondag krijgt HSC'21 DEM op bezoek.

In de hoofdklasse staat zaterdag opnieuw een Overijsselse derby op het programma. SC Genemuiden speelt op eigen veld tegen Berkum. Staphorst speelt in eigen huis tegen Purmersteijn en DETO gaat naar de amateurs van Volendam. Op zondag gaat Quick'20 naar de nummer voorlaatst MSC.

In het lagere amateurvoetbal gaat na de inhaalduels van afgelopen weekend de tweede seizoenshelft van start. Morgenavond is er nog een inhaalduel in de tweede ronde van de Districtsbeker Oost. 't Centrum neemt het op tegen De Tukkers.

Basketbal

Landstede Basketbal komt deze week twee keer in actie. Morgen is de vierde wedstrijd in de achtste finales van de Europe Cup bij Kyiv Basket en zaterdag is de return in de kwartfinales van de beker tegen ZZ Leiden. De Zwolse ploeg won het eerste duel in Leiden met 88-72.

De vrouwen van Jolly Jumpers komen in actie in de competitie. Hekkensluiter Martini Sparks komt zaterdag naar Tubbergen.

Handbal

Borhave hoopt in de eredivisie nog steeds op de kampioensgroep. Zaterdag gaat het op bezoek bij koploper VOC Amsterdam. DSVD is al zeker van de degradatiegroep en speelt zaterdag bij VZV. Een stap lager is Kwiek nog steeds ongeslagen en hard op weg naar de eredivisie. Zaterdag kan het de twintigste zege in evenzoveel duels pakken. Westsite is dan de tegenstander.

Squash

De squashers van Coulisse/Twente zijn ook goed op weg dit seizoen. Het won de eerste zes wedstrijden. MAX is morgenavond de zevende tegenstander.

Volleybal

De reguliere competitie in de eredivisie nadert zijn einde. Eurosped en Apollo 8 zijn op weg naar de kampioensgroep. Regio Zwolle en Set-Up'65 zijn ook in de race voor een plek bij de eerste zes, maar moeten nog wel aan de bak. Dit is het programma van deze week.

Waterpolo

De dames van koploper Het Ravijn spelen deze week al op vrijdagavond in de eredivisie. Ze spelen dan Polar Bears. Swol 1894 is de hekkensluiter en hoopt zaterdag tegen naaste concurrent PSV de eerste zege te pakken.