Rechter doet nog geen uitspraak over woonwagenbewoners die Zwolse parkeerplaats bezetten

Voorlopig zijn ze nog niet weg: de woonwagenbewoners die een parkeerplaats in Zwolle bezetten. De groep staat er sinds oktober 2018 te demonstreren. Tenminste, dat is het verhaal van de actievoerders. Volgens de gemeente is de demonstratie verworden tot illegaal wonen. De rechter doet binnen twee weken uitspraak. Tot die tijd hoeft de groep niet weg.

De actie begon ruim een jaar geleden. De demonstranten parkeerden hun mobiele woningen in Holtenbroek uit onvrede over het woonwagenbeleid. De gemeente biedt namelijk 'slechts' vijftien staanplaatsen, veel minder dan de 250 plaatsen die de groep wil hebben.

Hoewel er een behoefte-onderzoek door de gemeente Zwolle is gedaan onder de doelgroep, zeggen de woonwagenbewoners dat 15 standplaatsen echt veel te weinig is. "Wij begrijpen dat 250 of 150 plaatsen niet haalbaar is, maar 15 is echt te weinig. Dus wij blijven hier demonstreren." Afspraken in maart over het weggaan van die tijdelijke locatie nadat het behoefte-onderzoek klaar zou zijn, kunnen de bewoners zich niet herinneren.

Wagens met spandoeken

De vier wagens, met daarbij een spandoek, moeten maar eens weg, vindt de gemeente. De bewoners probeerden via de rechter duidelijk te maken dat zij nog steeds demonstreren op het tijdelijke kamp. Dus boog vanochtend de rechter zich in een zogeheten kort geding over de zaak. Aan de rechter nu de beslissing of er inderdaad sprake is van een betoging of dat de groep er inmiddels illegaal woont.

Waar de rechter in dit soort zaken doorgaans direct uitspraak doet, stelde hij het nu tot maximaal twee weken uit. Tot die tijd mag de groep er sowieso blijven. Maar ook als de gemeente gelijk krijgt, geven de woonwagenbewoners zich nog niet gewonnen. "Dan gaan wij in hoger beroep", zegt een van hen.

De staanplaatsdiscussie wordt in meer Overijsselse gemeenten gevoerd, waaronder in Enschede en Rijssen. Ook daar voerden woonwagenbewoners actie tegen het vermeende 'uitsterfbeleid'.