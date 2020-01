Wat vind jij: De verdachten in het Ruinerwold-proces staan voor het begin van de rechtszaak al met 1-0 achter

Het proces tegen de verdachten in het Ruinerwold-proces is begonnen.

In de laatste maanden, sinds de vondst van het gezin in oktober, is er ontzettend veel geschreven en gesproken over het gezin.

De twee verdachten Josef B. en Gerrit Jan van D. lagen onder een vergrootglas. Er is heel veel gezegd over seksueel misbruik, sektes, witwassen, apocalyptische ideeën en een eventuele religieuze stroming. Als klap op de vuurpijl verscheen afgelopen week een boek over het gezin terwijl er nog niet eens een rechtszaak tegen de verdachten is geweest.

Kunnen deze verdachten nog wel rekenen op een eerlijk proces als er al zoveel zin en onzin over de zaak de ronde doet?