Oplichters die Oldenzaalse horecagroothandel flesten, krijgen anderhalf jaar cel

Anderhalf jaar cel, dat is de straf die de rechtbank in Almelo vandaag uitsprak over twee mannen uit Erica (44) en Dongen (51). De twee wisten eind 2015 en begin 2016 een horecagroothandel uit Oldenzaal op geraffineerde wijze voor bijna een half miljoen euro op te lichten. De 52-jarige echtgenote van de man uit Dongen werd vrijgesproken.

Het Oldenzaalse bedrijf bleek begin 2016 al een tijd de betalingen niet aan een Amsterdamse drankenleverancier over te maken, maar naar een rekening die op naam stond van de 44-jarige man uit het Drentse Erica.

Nieuw bankrekeningnummer

Dat het in Oldenzaal misging was begrijpelijk, in de administratie zat een brief uit Amsterdam waarin melding werd gemaakt van een nieuw bankrekeningnummer. De brief met de mededeling leek betrouwbaar, omdat het in dezelfde enveloppe zat als een factuur uit Amsterdam. Het was dus logisch dat het Oldenzaalse bedrijf de wijziging opnam in haar betaalsysteem. Dat het niet goed zat, kwam pas aan het licht toen er uit Amsterdam klachten kwamen over een betalingsachterstand. Door snel ingrijpen van de bank kon er nog 200.000 euro worden teruggehaald.

Onderzoek bracht aan het licht dat het geld bijna direct werd doorgeboekt naar de rekening van een 51-jarige zakenman uit het Brabantse Dongen. Het geld werd gebruikt voor de aankoop van drie goudstaven. Volgens de Brabantse zakenman in opdracht van de 44-jarige Drent. In zijn woning werden de aankoopbewijzen ook teruggevonden.

Goud

Tijdens de rechtszaak, ruim een maand geleden, kwamen de veroordeelde mannen met een verhaal over de verkoop van B.V.'s. Dat is een specialiteit van de eerder voor oplichting veroordeelde Brabander. Hij gaf aan dat de Drent hem had benaderd om zo'n B.V. op te zetten zodat hij grote hoeveelheden goud kon kopen. Uiteindelijk kocht de Brabander goud voor de Drent, maar dat was geen vrijwillige actie. Volgens de man was hij met een vuurwapen bedreigd door gemaskerde mannen die hem dwongen om goud te kopen en het daarna afpakten.

De officier van justitie verwierp tijdens de zitting de verhalen van de twee. Die verzonnen maar iets om te verdoezelen dat ze het verduisterde geld witwasten. Overigens is niet duidelijk geworden wie de valse brief verstuurde, justitie denkt dat er iemand van binnen een van de beide bedrijven bij betrokken is.

Geld terugbetalen

Naast de opgelegde celstraf moeten de twee oplichters bijna bijna 175.000 euro terugbetalen aan het Oldenzaalse bedrijf. Daarnaast moeten ze de kosten vergoeden die het Amsterdamse bedrijf maakte in het onderzoek naar de fraude, zo'n 12.000 euro. Het Openbaar Ministerie mag daarnaast de onterecht verkregen winst van 250.000 euro gaan innen bij de beide oplichters.