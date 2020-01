Bedrijventerrein in Lemelerveld in trek: gemeente koopt opnieuw stuk grond om uit te breiden

Wethouder Ruud van Leeuwen heeft het symbolische startsein voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 't Febriek in Lemelerveld nog maar net gegeven, of de gemeente is alweer bezig met een nieuw stuk grond. Het bedrijventerrein is zó in trek dat de vraag naar plekken blijft toenemen.

"De grond die we nu bouwrijp gaan maken is verkocht, dat betekent dat er behoefte is aan nieuwe grond. We hebben inmiddels overeenstemming met een grondeigenaar kunnen bereiken over de koop van 90.000 vierkante meter", vertelt de wethouder.

Nu staat Dalfsen voor de volgende stap. "We moeten nu met de provincie aan de slag om die aangekochte grond te gaan ontwikkelen tot bedrijventerrein", kijkt Van Leeuwen vooruit. "In Lemelerveld zitten we dus goed. In Nieuwleusen lopen we tegen de grenzen aan, daar is het laatste stuk grond verkocht."

Aansluiting N348

Het bedrijventerrein langs de N348 wordt uitgebreid richting het zuiden. Door de directe aansluiting op de provinciale weg, die de afgelopen jaren gerealiseerd is, is de bereikbaarheid flink verbeterd. De laatste jaren zijn er diverse bedrijven bij gekomen en was uitbreiding noodzakelijk.

Op het nieuwe gedeelte, 't Febriek Zuid, wordt binnenkort gestart met de bouw van een tweetal grote bedrijfspanden, waarmee het terrein al weer vol is.