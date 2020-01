Steun politiek Den Haag nodig voor gedegen aanpak criminaliteit in Zwolle

De burgemeester hield de fracties voor dat er momenteel volop gewerkt wordt aan de opsporing van de daders die betrokken zijn bij een reeks van vijf schietpartijen, waarbij tijdens de jaarwisseling ook een dode te betreuren viel. Snijders is net als de meeste raadsleden boos en bezorgd over de criminaliteitsgolf die Zwolle treft.

In een reactie op vragen van VVD fractievoorzitter Thom van Campen, die zich zorgen maakt over de onrust in de stad en de beschikbare politiecapaciteit, deelde Snijders mee dat hij op dit moment met de minister van Veiligheid en Justitie in gesprek is over extra middelen om de georganiseerde (drugs-)criminaliteit aan te pakken. "We gaan dit hoe dan ook oplossen", aldus Snijders

De meeste fracties hebben vertrouwen in de aanpak die Zwolle samen met politie en justitie kiest. De VVD is van mening dat "niet de straat, maar de staat de baas is in Zwolle"

Wel vinden de gemeentefracties het belangrijk om niet alleen maar in te zetten op repressie, dus opsporing en vervolging, maar ook te werken aan preventie. De informatievoorziening bij gemeente en politie kan en moet beter. Criminelen een stap voor proberen te zijn en ook te blijven. Via buurtwerk voorkomen dat jonge Zwollenaren gerekruteerd worden voor de georganiseerde misdaad. Om dat goed te doen is aanvullend onderzoek nodig volgens fractievoorzitter Sylvana Rikkert van GroenLinks.

Hoe graag hij ook wil, de burgemeester kan de inwoners van zijn stad op dit moment nog niet geruststellen. Maar hij is wel van mening dat Zwolle nog steeds een veilige stad is en dat het om een reeks van ernstige delicten gaat, die uiteindelijk opgelost gaan worden.