Spraakmakende zaak boerderijgezin Ruinerwold vandaag voor de rechter

Josef B. en Gerrit Jan van D. zitten al sinds 14 oktober 2019 in voorarrest. Van D. ligt in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hij heeft drie jaar geleden een hersenbloeding gehad en kan sindsdien niet veel meer.

Eigen religie

Van D. woonde met zijn zes kinderen jarenlang afgezonderd van de maatschappij in een boerderij in de buurt van Ruinerwold. De Oostenrijker Josef B. huurde dit pand. Van D. wilde er zijn eigen koninkrijk stichtten. Hij hield er zijn eigen geloof en religie van kwade en goede geesten op na. Voordat de vader en de zes kinderen naar Drenthe verkasten, woonde de familie in Hasselt en Zwartsluis.

Beide verdachten wordt onder andere vrijheidsberoving en witwassen ten laste gelegd. Van D. wordt ook verdacht van het mishandelen van zijn in totaal negen kinderen. Bovendien zou hij twee van zijn oudste kinderen seksueel hebben misbruikt.

Geen verhoor

Tijdens de zitting zal het Openbaar Ministerie (OM) een verklaring afleggen. Daar zal de gezondheidstoestand van vader Gerrit Jan ongetwijfeld ter sprake komen. Het OM heeft onderzoek laten doen door het Nederlands Forensisch Instituut voor Psychologie en Psychiatrie naar een manier om Van D. te verhoren. Wat daar uit is gekomen is niet bekend. Tot op heden is er geen verhoor geweest, omdat Van D. alleen maar ja of nee kan gebaren.

En dan is er nog de vraag van het OM om de twee verdachten te laten observeren door het Pieter Baan Centrum. Een eerste verzoek is afgewezen door de rechter-commissaris. Het OM heeft daartegen bezwaar aangetekend.

Kinderen kijken mee

Tijdens de pro-formazitting komen de twee advocaten van de verdachten ook aan het woord. Zij hebben ook de mogelijkheid om zaken in te brengen. Of zelfs te pleiten voor vrijlating van de verdachten.

De kinderen van Gerrit Jan van D. zijn vandaag ook in de rechtbank in Assen. Zij zullen de zaak vanuit een speciale ruimte volgen. De media is verdeeld over verschillende plekken. De belangstelling is zo groot, dat niet iedereen in de zittingszaal past.