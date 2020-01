Ex-gedetineerde vrouw weg uit B&B, verhuisd naar zorgwoning in Hengelo

De vrouw die door de Zwolse vrouwengevangenis op kerstavond naar de Bed&Breakfast van Francis Vos en zijn vrouw in Hardenberg werd gebracht, is daar weg. De vrouw is vertrokken naar een zorgwoning in Hengelo, meldt B&B-eigenaar Vos opgelucht.

Ongeveer een maand logeerde de vrouw, die een psychiatrisch verleden heeft, in de B&B van Vos. Eigenaar Vos is blij dat de vrouw nu haar eigen woning heeft. "We hebben haar wat van onze eigen spullen meegegeven, zoals beddengoed en eten. Verder heeft ze een aantal spulletjes in een opslag staan."

Stress

Het verblijf van de ongenode gast zorgde voor veel stress in huize Vos. Twee keer mondde de gespannen situatie uit in ruzie. "Echt ruzie werd het niet", nuanceert Vos. "Maar het leidde wel tot rare situaties."

Hij doelt op een misverstand tijdens het koken, waarbij de ex-gedetineerde met een boos hoofd de keuken verliet en naar haar kamer ging. Daar hoorde ze hoe Vos, uit frustratie, hard met een groentesnijder sloeg. De vrouw dacht dat Vos zijn eigen vrouw sloeg en belde de politie. "Ze was overstuur, omdat ze de politie voor niets had laten komen en kreeg een psychose", zegt Vos.

Zorgwoning in Hengelo

Nu is de vrouw weg. "Ze vertrok gistermiddag naar een zorgwoning in Hengelo. Gesprekken daarover liepen al sinds het begin van deze maand", vertelt Vos. De verhuizing liet op zich wachten omdat de vrouw allerlei zaken, zoals een uitkering en zorgverzekering, nog moest regelen. "Dat was in de gevangenis allemaal niet gebeurd", zegt Vos gefrustreerd.

Hoewel het verblijf van de vrouw stressvol was, is Vos van plan in contact met haar te blijven. "Ik heb gisteren nog met haar gebeld."

Met het vertrek van de vrouw is de zaak voor Vos niet afgedaan. "Ik heb contact met de burgemeester van de gemeente Hardenberg. Die heeft samen met de coalitie interesse om te onderzoeken hoe in de toekomst dit soort zaken beter opgevangen kunnen worden."

Sinds gisteren kunnen Francis Vos en zijn vrouw hun leven weer oppakken. Morgen is de kamer bezet door een gewone gast.