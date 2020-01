Is Zwolle nog wel die brave provinciestad? Burgers spreken zich uit over geweldsgolf

Burgers over geweldsgolf in Zwolle: zorgen en oplossingen

"Natuurlijk maak ik me zorgen, hier word je niet vrolijk van." De taxichauffeur aan de zuidkant van station Zwolle spreekt duidelijke taal over de geweldsgolf in zijn stad. "Maar ik blijf gewoon rijden, wij taxichauffeurs zijn wel wat gewend."

Het aanhoudende geweld in de Overijsselse provinciehoofdstad - onder meer vijf schietpartijen binnen enkele maanden - werd gisteravond uitgebreid besproken in de Zwolse gemeenteraad. Daar waar de burgemeester nogmaals zijn boosheid en zorgen uitsprak, en duidelijk maakte dat hij meer steun vanuit Den Haag wil.

Incidenten

Maar ook op straat in Zwolle zijn er zorgen. Eigenlijk bij iedereen die je aanspreekt. "Het karakter van de stad verandert", zegt de één. "Vanuit de Randstad komt het geweld hier naar toe", zegt de ander. Maar ook: "Ik denk dat het om incidenten gaat. Die moeten we met elkaar aanpakken. Met groeps-apps in buurten bijvoorbeeld. Zorgen voor elkaar. Ik denk niet dat Zwolle veranderd is."

Bij veel taxichauffeurs leeft dat besef juist wel. "We zijn echt niet meer die brave provinciestad. Wat we er tegen moeten doen? Zwaarder straffen. Véél zwaarder straffen."

Elkaar waarschuwen

"En het is al goed dat de burgemeester heeft aangegeven in bepaalde wijken meer te willen controleren, dat vind ik de juiste aanpak", vult een andere taxichauffeur aan. Maar daar kan het niet bij blijven, zegt een echte Zwolse. "Meer en beter contact met elkaar in de wijken. Elkaar waarschuwen als er iets is en verdachte personen aanspreken. We moeten het met elkaar oplossen." En weer een andere taxichauffeur houdt goede moed: "Ik denk dat het tijdelijk is, daar ben ik van overtuigd."