Glanerbrug wil z'n meteoriet terug: bewoners beginnen actie exact 30 jaar na dato

Joan Oldersma is in de ban van de meteoriet en wist ooit een fragment ervan te bemachtigen (Foto: RTV OOST)

Het gedenkteken voor de meteoriet die in 1990, dertig jaar geleden, op een huis in Glanerbrug viel (Foto: RTV OOST)

Het is dit voorjaar exact dertig jaar geleden dat Glanerbrug wereldnieuws werd. Dat een woonhuis wordt getroffen door een meteoriet is nu eenmaal - zelfs wereldwijd gezien - een zeldzaamheid. In het 'jubileumjaar' is een groep inwoners van het grensdorp nu een actie begonnen om de ruimtesteen, die nu in het museum Naturalis in Leiden ligt, thuis te laten komen. Onder het motto: Glanerbrug wil z'n meteoriet terug! Woordvoerder Joan Oldersma: "Die steen hoort nu eenmaal hier."

De meteoriet knalde in de vroege avond van 7 april 1990, even na zonsondergang, dwars voor het dak van de familie Wichman aan de Gronausestraat. Het gezin was zelf niet thuis, de volgende ochtend werd op zolder een ravage ontdekt.

Vuurbol

Aanvankelijk werd de politie gealarmeerd omdat de bewoners dachten dat er vandalen of inbrekers actief waren geweest, maar later bleek dat het dak was doorboord door een stuk ruimtesteen, die daarna uiteen spatte in een brok van 855 gram en talloze kleine fragmentjes.

De vuurbol, die de meteoriet veroorzaakte, was destijds te zien tot in Denemarken.

In Nederland zijn in totaal zes meteorieten terecht gekomen. Vorig jaar werd nog boven Hasselt een meteoriet gezien, maar dit stuk steen is tot op de dag van vandaag spoorloos.

Wereldpers

De kans dat een meteoriet een huis treft, is statistisch gezien klein. Het verhaal van de meteoriet-inslag in Glanerbrug haalde destijds dan ook de wereldpers. Het huis van de familie Wichman is in 2005 gesloopt en op de plek waar ooit de woning stond, herinnert een grote zwerfkei - voorzien van plaquette - aan de lotgevallen rond de meteoriet.

Het 855 gram zware stuk ruimtesteen is vandaag de dag te zien in het museum Naturalis in Leiden. Tot ergernis echter van Oldersma en een aantal plaatsgenoten. Zij zijn daarom nu een actie begonnen: 'Glanerbrug wil z'n meteoriet terug!'

Ruimtefenomeen

"We gaan op korte termijn Naturalis benaderen", zegt Joan Oldersma, die al jaren in de ban is van het ruimtefenomeen. Hij heeft een uitpuilend archief met krantenknipsels en enkele jaren geleden slaagde hij erin om, via een verzamelaar uit Brabant, een stukje van de meteoriet te bemachtigen.

'Hoort bij Glanerbrug'

Oldersma was van de partij toen in 2015 - een kwart eeuw na dato - het gedenkteken aan de Gronausestraat werd onthuld. "We willen dat de meteoriet in dit jubileumjaar hier in Twente te zien is. In een museum in Enschede bijvoorbeeld. In ieder geval voor een jaar. Maar als het aan ons ligt, komt de ruimtesteen definitief terug. Deze meteoriet hoort bij Glanerbrug, of op z'n minst bij Twente."