Natuur, boeken, kunst en auteurs: het komt allemaal samen op Lutterzand Literair

Dorine woont deze periode in het schrijvershuisje Lutterzand. Een blokhutachtig stulpje vol, hoe kan het ook anders, boeken. Ook dit huisje is komend weekend onderdeel van het literaire festival. Aanstaande zondag wordt daar, tijdens een leesclubsessie, de biografie van Willem Wilmink besproken met auteur Elsbeth Etty.

Het Schrijvershuisje Lutterzand (Foto: RTV Oost)

Eerste editie

Vorig jaar vond de allereerste editie plaats. Met succes. Lutterzand Literair was helemaal uitverkocht. Dat er nog genoeg mensen zijn die van lezen, schrijven en boeken houden, werd bevestigd. En dat is precies wat Dorine met dit evenement wil bereiken.

"Door de overheid wordt er veel aandacht besteed aan mensen die minder goed zijn in taal. Van laaggeletterdheid tot wat dan ook. En dat is ook heel belangrijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die écht van lezen houden en daar wilde ik ook aandacht aan besteden."

Zaterdag

Deze tweede editie is een tikkeltje anders, maar aan bekende auteurs geen gebrek. Onder andere Libris Literatuurprijs-winnaar Rob van Essen en de Enschedese schrijver Jaap Scholten zijn er te vinden.

Op verschillende erfgoedlocaties zitten de auteurs klaar om met bezoekers in gesprek te gaan. In drie rondes van een uur kunnen lezers de mens achter het boek ontmoeten. "In de loop van de jaren heb ik gemerkt dat het voor veel lezers ontzettend leuk is om die andere dynamiek ook mee te maken."

Zondag

Op zondag is er een primeur. Dan is 's middags de allereerste landelijke leesclubdag. "Dan zijn er vijf kleine groepjes die, op bijzondere locaties verdeeld over het Lutterzand, gaan praten over een boek. Die mensen hebben dat boek vooraf gelezen en die gaan daar, net als bij een gewone leesclub, over praten met elkaar. Maar dit keer zit de schrijver er zelf ook bij."

Zo'n leesclub, benadrukt Dorine, is voor iedereen. "Ik kreeg een mailtje van iemand die zei 'ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat een leesclub is, maar ik ga gewoon een keer meedoen en als ik het leuk vind, word ik daarna lid van een leesclub bij mij in de buurt'."

Dorine werd verliefd op de Twentse natuur en wil die liefde met anderen delen (Foto: RTV Oost)

Stiekeme droom

Zulke mailtjes maken haar een beetje 'trots'. Want dat is Dorines stiekeme droom. Alle mensen beetje bij beetje met boeken en met lezen in aanraking brengen.

"We hebben een combinatie gezocht met andere kunstvormen, zoals locatietheater, muziek en natuurlijk de natuur. Ik hoop dat mensen daardoor een ander idee krijgen bij lezen. Dat het niet alleen iets is voor gestudeerde koppen. Nee, lezen is hartstikke leuk en erover praten met andere mensen is nog leuker."