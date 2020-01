Laatste kans: welke Overijsselse oorlogsfoto vind jij het meest indrukwekkend?

"Ruim drieduizend stemmen zijn inmiddels uitgebracht", weet provinciaal projectleider Ewout van der Horst te vertellen. "Vandaag is de laatste dag dat inwoners van Overijssel hun stem kunnen uitbrengen." De foto’s met de meeste stemmen worden morgen ingestuurd voor een landelijke tentoonstelling in het kader van 75 jaar vrijheid.

Het fotoproject is mede door het Nederlands Instituut voor –Oorlogs, -Holocaust en Genocidestudies (NIOD) opgezet. In alle provincies vroeg het NIOD aan partners om zoveel mogelijk bijzondere foto’s uit de Tweede Wereldoorlog in te zamelen.

In Overijssel werd die vraag opgepakt door het Historisch Centrum Overijssel (HCO) waar Ewout van der Horst werkzaam is als historicus. Van der Horst schakelde, met hulp van onder meer RTV Oost en de regionale kranten, het publiek in. Het leverde een serie indrukwekkende oorlogsfoto's op.

Persoonlijke favoriet

"Persoonlijk is de foto met het stadsgezicht van Deventer favoriet", vertelt Van der Horst. Het stadsgezicht wordt verstoord door een Nazi-vlag met een grote V van Victorie. "Fotografisch een sterke plaat met historisch veel betekenis." Het verbaasd de historicus wel dat deze foto betrekkelijk weinig stemmen van het publiek krijgt. Een verklaring heeft hij niet.

Hetzelfde geldt voor een foto van het bombardement in Hengelo, waarbij enkele Duitse soldaten met elkaar staan te praten tussen de hopen puin. "Een iconische foto, dat ook nog eens heel goed het verhaal vertelt van de bombardementen op de Twentse steden. Merkwaardig genoeg krijgt de foto alleen nauwelijks stemmen."

Menselijke kant

Veel stemmen worden wel uitgebracht in de categorie 'dagelijks leven'. De strijd lijkt daar te gaan tussen een foto die gemaakt is in de hongerwinter en een moeder die met haar kind schuilt in een duiker, vanwege een beschieting in de buurt. "Deze foto’s laten een heel menselijke kant van de oorlog zien en dat spreekt aan. Dit gaat eens een keer niet over grote helden en grote verhalen."

In totaal kan het publiek maximaal vijf stemmen uitbrengen. Er is door een jury een voorselectie gemaakt van vijftig foto’s. Stemmen kan nog tot vanavond. Morgenochtend wordt de balans opgemaakt, waarna vijfentwintig foto’s met de meeste stemmen naar het NIOD worden gestuurd. Uit alle inzendingen vanuit het land kiest een jury dan weer honderd foto’s die landelijke publiciteit krijgen.

Zeldzame foto

De Overijsselse projectleider denkt dat in de landelijke selectie in elk geval een foto uit Zwolle een plek krijgt. |Daarop is te zien hoe een groep Joodse mensen tijdens de oorlog wordt afgevoerd door de bezetters. De foto werd afgelopen najaar gevonden toen medewerker Paul Harmens van HCO besloot om de archieven eens flink door te spitten. Na de vondst kreeg de foto vervolgens landelijke aandacht, omdat dit soort foto’s erg zeldzaam zijn.

Bekijk hieronder alle vijftig foto's. Wil je ook je stem uitbrengen? Dat kan hier.