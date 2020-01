Inval in woning bestuurslid pedoclub Martijn in Hengelo

Inval bij pedoclub Martijn in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens)

De politie heeft vanmiddag een inval gedaan in de woning van de bestuurder van de verboden verklaarde pedofielenvereniging Martijn.

Er zijn meerdere agenten ter plaatse, ook is de recherche aanwezig. Volgens een buurtbewoner gingen er twaalf technisch rechercheurs de woning binnen. Het is op dit moment nog onduidelijk waarom de inval is gedaan.

Camera's die de omgeving van de woning in de gaten houden, zijn door de politie afgeplakt.

Ook is onduidelijk of er een aanhouding is verricht.

Mailinglijst

Bestuurslid Marthijn U. kwijt onlangs weer in opspraak, omdat hij reclame zou maken voor een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen. U. stelde vervolgens critici gerust dat er geen nieuwe vereniging Martijn wordt opgezet.

Of de inval hiermee te maken heeft, is nog niet bekend. De politie hoopt later vanmiddag meer te kunnen zeggen.