Klusjesman van geïsoleerd gezin Ruinerwold: 'Ik voel het als een heksenjacht'

Volgens het Openbaar Ministerie deden de twee dat onder meer door middel van hun geloofsovertuiging, waarbij Van D. (67) de aardsvader was en de Oostenrijker B. (58) zijn discipel. Ze hielden de kinderen voor dat contact met de buitenwereld slecht en onrein was en dat er verkeerde geesten in je lichaam konden komen.



'Niemand van vrijheid beroofd'

"Ik voel het als een heksenjacht", zei B. tegen de rechters. "Ik heb een rein geweten, ik heb niemand van de vrijheid beroofd en mensen mogen toch een religieuze overtuiging hebben? Daar hebben jullie in Nederland tachtig jaar voor gevochten?", vervolgde hij, verwijzend naar de Tachtig Jarige oorlog tegen de Spanjaarden.



B. suggereerde ook dat je eigenlijk niks over hun religie mag zeggen als je zelf niet gelovig bent. "Hoe kun je iets over religieuze dingen zeggen als je zelf niet religieus bent, er niks van weet en niet bidt?", zei hij verontwaardigd. "Ik werd in een busje vanochtend hier naartoe gebracht en op de radio hoorde ik een kerel lullen over deze zitting vandaag. 'Van D. hield zijn tien kinderen jarenlang vast in een kelder', zei hij. Geen één ding daarvan is waar!"



'Gezicht naar de buitenwereld'

De rest van de zitting luisterde B. vooral. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een essentiële rol gespeeld bij de vrijheidsberoving, die ook al voor de periode in Ruinerwold plaatsvond. Hij huurde voor Van D.'s gezin de boerderij in Ruinerwold en deed de boodschappen. "Hij wist ook van de straffen die de kinderen kregen, dat heeft hij zelf ook gezien. Ook eerder al, in Meppel, verleende hij het gezin onderdak. Hij was het gezicht naar de buitenwereld en regelde alles, zodat het gezin verborgen zou blijven."



B. kent Van D. sinds de jaren ’80, toen ze beiden aanhangers waren van de Moon-sekte. Samen scheidden ze zich af, waarna Van D. zijn eigen geloof ging prediken. B. noemde hem aardsvader of prime father.



Langer vast of niet?

Het Openbaar Ministerie vindt dat B. vast moet blijven zitten in afwachting van de inhoudelijke strafzaak, die naar verwachting vlak voor of vlak na de zomer plaatsvindt in Assen. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz vroeg de rechtbank hem vrij te laten, zodat hij de zaak in vrijheid kan afwachten.



Het OM wil dat B. voor de behandeling van de zaak naar het Pieter Baan Centrum gaat voor geestelijk onderzoek en observatie. Omdat de rechter-commissaris dat heeft afgewezen, is het OM in hoger beroep gegaan.



Witwassen

Behalve van vrijheidsberoving van alle negen kinderen wordt de Oostenrijker verdacht van witwassen van 97.000 euro. Dat bedrag is contant gevonden in de boerderij in Ruinerwold. Ook zouden hij samen met Gerrit Jan van D. een landgenoot hebben gegijzeld, onder meer door hem met handen en voeten vast te binden en hem boven de grond te laten hangen.

