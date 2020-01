Hengelo's bestuurslid verboden 'pedoclub' Martijn was weer volop actief

Martijn U. is opnieuw in opspraak geraakt (Foto: RTV OOST)

En opnieuw is de Hengeloër Marthijn U., bestuurslid van de verboden verklaarde pedovereniging Martijn, in opspraak. Nadat de politie vanmiddag met veel machtsvertoon zijn woning aan de Castorweg binnenstormde, is de recherche nu bezig met onderzoek. Justitie hult zich vooralsnog in stilzwijgen, maar de inval volgt nadat er nieuwe aangiften tegen U. waren binnengekomen omdat hij opnieuw volop actief was op internet.

Vanwege die activiteiten had de Hengelose jurist Yme Drost in juni vorig jaar aangifte gedaan tegen Marthijn U., bestuurslid van de 'pedoclub' Martijn.

De stichting was in 2014 door de Hoge Raad verboden verklaard, maar Drost zegt over aanwijzingen te beschikken dat meerdere oud-bestuursleden, onder wie Marthijn U., op internet gewoon verder waren gegaan met de omstreden 'pedoclub'.

Na de aangifte van Drost startte het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek op.

Stormram

De politie drong vanmiddag met een stormram de woning van Marthijn U. binnen. Rond het huis hangen overigens tal van beveiligingscamera's, uit voorzorg opgehangen nadat U.'s huis in het verleden meermalen mikpunt was van vernielingen en opstootjes met boze burgers. De ramen zijn beplakt met plastic, waardoor naar binnen kijken vrijwel onmogelijk is.

Yme Drost was nog niet op de hoogte van de inval. "Niettemin, goed te horen dat justitie onze aangifte blijkbaar voortvarend heeft opgepakt en kennelijk bezig is met grondig onderzoek."

Aangifte

De Hengelose jurist had vorig jaar aangifte gedaan omdat volgens hem oud-bestuursleden bezig waren om de activiteiten van de 'pedoclub' via internet 'gewoon' voort te zetten. "En niet op het darkweb, het afgeschermde deel, maar op het voor iedereen openbare internet", aldus Yme Drost.

Kinderpornografische afbeeldingen

Drost zegt op basis van uitvoerig onderzoek aanwijzingen te hebben gevonden dat oud-bestuursleden van de verboden 'pedoclub' nog altijd volop actief waren: "Het bestuurslid Marthijn U. is overigens wel slim genoeg om op de websites die hij beheert geen dubieuze links te plaatsen. Maar wie vanuit links op zijn website doorklikt, stuit op sites met verdachte afbeeldingen. Geen foto's of video's van kinderen van vijf of zes jaar, maar juist de 'grensgevallen': kinderen van wie niet op het eerste oog niet zichtbaar is of ze minderjarig zijn.

Ook was Marthijn U. een van de drijvende krachten achter een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen, zoals RTV Oost medio vorig jaar meldde. U. benadrukte destijds in een reactie op de onrust die was ontstaan onder ouders van misbruikte kinderen dat de mailinglijst geheel los zou staan van de 'pedoclub': "Dit is geen nieuwe vereniging Martijn in oprichting."

Seks met kinderen

Er hadden zich meer dan dertig pedoseksuelen aangemeld voor de omstreden nieuwsbrief, die werd verspreid onder leden. Wie zich aanmeldde voor de mailinglijst moest overigens vooraf verklaren voorstander te zijn van seks tussen volwassenen en kinderen.

Marthijn U. verklaarde destijds in een reactie tegenover RTV Oost dan ook nadrukkelijk dat anti-pedofielen niet welkom waren voor de mailinglijst. "Zij vormen een bedreiging voor de eenheid en vormen een bedreiging voor de rechten van kinderen en volwassenen, en de emancipatie van kinderen."

Tips and tricks

Vervolgens zijn naar schatting tweehonderd e-mailberichten verspreid, waarin pedoseksualiteit werd verheerlijkt.

De leden van deze mailinglijst zouden elkaar bovendien tips and tricks hebben gestuurd voor seks met kinderen, maar ook hoe ze sporen konden wissen om zo uit handen van politie en justitie te blijven.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu met name in hoeverre deze mailinglijst een vervolg vormt op de verboden verklaarde 'pedoclub' Martijn.

Lustmoord

De Hengelose jurist Yme Drost strijdt al jaren tegen kindermisbruik en vertegenwoordigt onder meer de belangen van de Stichting Strijd Tegen Misbruik. Deze stichting werd in het leven geroepen door de ouders van een meisje uit Glanerbrug, dat jarenlang door een buurman seksueel werd misbruikt. In die spraakmakende affaire werd deze buurman uiteindelijk tot vijftien jaar cel en tbs veroordeeld. Niet alleen voor ontucht met twee minderjarige meisjes, maar ook voor de lustmoord op een achtjarig meisje in zijn vroegere woonplaats Deventer.

Marcel Jeninga, voorzitter van deze stichting, had nog niet gehoord van de inval in de woning van Marthijn U. "Maar ik vind het een goede zaak dat justitie deze zaak blijkbaar zo serieus oppakt."