Buurtbewoners opgelucht na inval in woning bestuurslid pedoclub Martijn in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens)

Politie doet onderzoek in woning van bestuurslid pedoclub Martijn in Hengelo (Foto: Jack Huygens / News United)

Buurtbewoners van de bestuurder van de verboden verklaarde pedofielenvereniging Martijn reageren opgelucht dat de politie vanmiddag een inval in zijn woning heeft gedaan. "Dat hij hier woont is gevaarlijk voor de kinderen in de straat."

De politie brak vanmiddag de voordeur open met een stormram, ook de recherche was aanwezig. De inval is onderdeel van het onderzoek naar de verboden pedofielenvereniging Martijn. In Hengelo is een 32-jarige man opgepakt vanwege voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen.

Licht op zolder

Een buurtbewoner zag hoe de politie het huis van zijn buurman binnenging. "Marthijn woont daar met iemand anders. De laatste tijd zie ik hem minder vaak, het is rustig om het huis. Soms brandt er licht op zolder."

De politie heeft camera's die de omgeving van de woning in de gaten houden afgeplakt. "Waarschijnlijk hangen die camera's er voor de veiligheid van de bewoners. In het verleden was er namelijk veel gedoe bij dit huis. Er werden geregeld stenen naar binnen gegooid."

Emotioneel

Tien jaar geleden woonde een gezin met zes pleegkinderen naast het huis van het bestuurslid. Zij verhuisden vanwege hun buurman. Een van de kinderen van dat gezin reageert emotioneel op de inval: "Dat er nu pas wat aan wordt gedaan."

Ook twee andere buurtbewoonsters halen opgelucht adem. "Ik vind het fijn dat er een inval is geweest. Ik heb zelf drie kinderen en die mogen 's avonds niet meer over straat. Omdat hij er woont", vertelt één van hen.

De andere buurtbewoonster heeft twee kinderen. "Marthijn is een tijdje weg geweest, maar is weer terug sinds anderhalf jaar. Ik hoop dat deze man een plekje wordt toegewezen uit de buurt van een basisschool. Want daar woont die nu dichtbij."

Mailinglijst

Bestuurslid Marthijn U. raakte onlangs weer in opspraak, omdat hij reclame zou maken voor een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen. U. stelde vervolgens critici gerust dat er geen nieuwe vereniging Martijn wordt opgezet.

Behalve in Hengelo zijn ook adressen in Lelystad, Arnhem en Haarlem doorzocht. In Haarlem is een 75-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht kinderporno in zijn bezit te hebben.