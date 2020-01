Kampen wil strengere regels voor lachgas, een verbod lijkt ver weg

Burgemeester Bort Koelewijn spreekt over lachgas-gebruik in Kampen (Foto: Mark Bakker)

Het gebruik van lachgas als een soort drugs wordt onder jongeren steeds populairder. Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen is daarover bezorgd. Hij pleit voor strenge regels voor het gebruik van lachgas in zijn stad als de landelijke overheid niet met een algeheel verbod komt. Toch zal hij zelf niet met een voorstel komen om het te verbieden.

In Kampen wordt in drie cafés lachgas verkocht aan bezoekers. Volgens burgemeester Koelewijn is er één ondernemer die het lachgas levert. De kroegbazen verkopen dit graag omdat winstmarges hoog zijn. Door het binnen te verkopen en niet buiten op straat houden ze het gebruik van lachgas onder controle en is er toezicht op misbruik.

Risico's

Koelewijn vraagt zich af of de gebruikers, veelal jongeren, zich voldoende bewust zijn van de gezondheidsrisico's dat het inademen van lachgas met zich meebrengt. Hij vindt voorlichting daarover belangrijk en wil dan ook dat daarvoor aandacht is op scholen.

Landelijk verbod

Vanuit Den Haag wordt er al gewerkt aan een landelijk verbod, maar wanneer dat er komt is niet bekend. Niet alle politieke partijen in Kampen zitten daar ook op te wachten, want de handhaving is erg moeilijk. Zo is lachgas erg gemakkelijk te krijgen, bijvoorbeeld via het internet. In de horeca wordt het bijvoorbeeld gebruikt als drukpatronen in slagroomspuiten.

Toezicht

Als inademen verboden wordt dan zal het lachgas vooral illegaal en ongecontroleerd worden gebruikt, vrezen meerdere partijen in de raad van Kampen. De kroegbazen van de drie uitgaansgelegenheden hebben daarover gesproken met de burgemeester.

Zij zeggen dat er in hun zaken op toe wordt gezien dat er niet te veel wordt gebruikt. Toch zijn er bij de politie en bij de gemeente meerdere gevallen bekend van jongeren die onwel werden na overmatig inademen van lachgas. Vaak ook in combinatie met veel alcohol gebruik.

Regels

Op korte termijn zal er in Kampen in elk geval geen verbod op lachgas gebruik komen. Regels die het gebruik in het openbaar aan banden leggen komen er waarschijnlijk wel. Burgemeester Koelewijn heeft de raadsfracties gevraagd om daarover na te denken en met voorstellen te komen.