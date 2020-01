Welles-nietesspel tussen Zwolle en bar Bruut wordt bij de rechter uitgevochten: 'Natuurlijk gaat het om granaten'

Moest Bar Bruut in Zwolle eind 2018 begin 2019 zes maanden dicht vanwege een onvolledige vergunningaanvraag of vanwege de handgranaat die begin oktober 2018 aan de voordeur van het horecapand in de binnenstad van Zwolle hing? Die vraag staat centraal in een rechtszaak die door eigenaar Bob Kooistra van bar Bruut is aangespannen tegen de gemeente Zwolle.

Beide partijen stonden vandaag voor de rechter. De gemeente Zwolle beweert bij hoog en laag dat de maandenlange sluiting van het pand destijds een gevolg was van een onvolledige vergunningaanvraag. De sluiting zou helemaal niets te maken hebben met de vondst van de eerste handgranaat, die op dat moment tot grote onrust in Zwolle leidde.

"Wie houden we voor de gek?"

Maar Kooistra en zijn advocaat Joshua Perquin zijn van mening dat de gemeente Zwolle daarover niet de waarheid vertelt. "Natuurlijk gaat het hier om granaten, wie houden we hier nou voor de gek?", vroeg Perquin zich hardop af in de rechtbank.

In Zwolle mag een horecaondernemer als hij een zaak overneemt in principe open terwijl de vergunningaanvraag nog loopt. Perquin: "Dat gold ook voor de bar van mijn cliënt."

Aan die gedoog openstelling kwam in oktober 2018 na de vondst van de eerste granaat van de één op de andere dag een einde. Nadat Bruut vanwege het politieonderzoek al een week dicht was, kreeg mijn cliënt opeens van de gemeente te horen dat de vergunningaanvraag, die al vier maanden eerder was ingediend, onvolledig was. De gemeente had ineens vraagtekens over de geldstromen achter het café en de aankoop van het pand.

Onderzoek

Reden genoeg voor toenmalig burgemeester Henk Jan Meijer om een Bibob-onderzoek te starten en de bar tot de uitkomst te sluiten. Dat die beslissing een week na het granaatincident werd genomen, is volgens de advocaat van de gemeente Zwolle toeval. "Het geweldsdelict staat los van de beslissing van de burgemeester", zo liet hij de rechter weten.

Maar dat gaat er bij de advocaat van Kooistra niet in. Volgens hem heeft Meijer zijn bevoegdheden inzake de vergunningverlening misbruikt om bar Bruut te sluiten. De zaak moest volgens hem hoe dan ook dicht, want Zwolle had opeens te maken met een ernstig geweldsdelict; een granaat aan de voordeur van een horecapand in de binnenstad.

Schadeclaim

De rechter buigt zich de komende zes weken over het welles-nietesspelletje. Het oordeel van de rechtbank is van belang voor de hoogte van de schadeclaim die eigenaar Kooistra kan vorderen. De sluiting van de bar heeft zes maanden geduurd, daardoor is er veel omzet gemist waarvoor een compensatie gevraagd gaat worden.

Over de hoogte van dat bedrag willen Kooistra en zijn advocaat nog niets zeggen. "Dat is werk voor een accountant, maar het gaat zeker om een substantieel bedrag", laat de advocaat weten.