Persoon aangehouden bij inval woning bestuurslid pedoclub Martijn

Een persoon is vanmiddag in Hengelo aangehouden bij de woninginval in Hengelo. Het gaat om de woning van een bestuurslid van pedoclub Martijn.

De verdachte is per politieauto afgevoerd. Bij de inval vanmiddag nam de politie meerdere dozen met spullen uit de woning van Marthijn U. mee. Het is niet duidelijk of Marthijn U. ook de aangehouden persoon is. Waarom de persoon is aangehouden, is niet bekend.

Camera's die de omgeving van de woning in de gaten houden, zijn door de politie afgeplakt. De politie heeft enkele dozen met spullen meegenomen.

Mailinglijst

Bestuurslid Marthijn U. raakte onlangs weer in opspraak, omdat hij reclame zou maken voor een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen. U. stelde vervolgens critici gerust dat er geen nieuwe vereniging Martijn wordt opgezet.

Of de inval hiermee te maken heeft, is nog niet bekend. De politie hoopt later vanmiddag meer te kunnen zeggen.