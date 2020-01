OM eist werkstraffen voor betrokkenen dodelijk ongeval N35 bij Nijverdal

Een unieke strafzaak voor de rechtbank in Almelo: het Openbaar Ministerie daagde beide partijen voor de rechter die betrokken waren bij een dodelijke aanrijding in 2018. Hierbij kwam een 31-jarige bijrijder uit Nijverdal om het leven. De officier eiste werkstraffen van 240 uur en rij-ontzeggingen van een jaar.

Het ongeval gebeurde rond tien voor half zes op de N35 bij Nijverdal. Een bestelbusje botste tegen de achterkant van een stilstaande vrachtwagen. Door de dichte mist en pikdonkere weg zag de 34-jarige bestuurder de vrachtwagen waarschijnlijk niet. De 31-jarige bijrijder, kwam om het leven.

Verkeerde afslag

De vrachtwagen, bestuurd door een 53-jarige vrouw uit Haarle, was die ochtend op weg naar de slachtafvalverwerker Rendac net buiten Nijverdal. In de dichte mist vergiste ze zich en reed per ongeluk een oprit van een woning op.

Toen ze dat merkte, zette ze de vrachtwagen stil terwijl die nog half op de weg stond. Ze twijfelde wat ze moest doen: doorrijden of achteruit de N35 weer op. Voordat ze een beslissing kon nemen, was het al te laat. Volgens de officier van justitie zijn beiden verantwoordelijk voor het dodelijke ongeval.

De 34-jarige reed volgens justitie te hard. Een gps-tracker in zijn bestelbus gaf ruim tweehonderd meter voor de botsing nog een snelheid van 104 kilometer per uur aan, terwijl tachtig is toegestaan. En de maximumsnelheid van tachtig was waarschijnlijk ook te hoog, gezien de dichte mist op de donkere weg.

'Ondoordringbare muur'

De vrachtwagenchauffeuse kan verweten worden dat ze haar vrachtwagen 'als een soort van ondoordringbare muur' midden op de weg liet staan, aldus de officier van justitie. De vrouw had dat nooit mogen doen, ook al stond ze uiteindelijk maar zes seconden stil voordat de bestelbus er tegenaan reed.



Tegen de rechters vertelde de bestuurder van de bestelbus dat hij nog weet dat de mist was opgetrokken bovenop de bekende bult bij Nijverdal. Dat hij 104 reed, gelooft de man niet. Maar hij kan zich van het ongeluk niets meer herinneren omdat hij een stuk 'van de film kwijt is'. Zijn advocaat vond het raar dat de Nijverdaller voor moest komen. Ook vond hij de eis 'draconisch hoog'. "Meneer heeft die aanhanger niet midden op de weg gezet!"

'Harde klap'

De vrachtwagenchauffeuse zei dat ze geen hand voor ogen kon zien en eraan dacht om uit te stappen om zo te onderzoeken of er ruimte was om haar vrachtwagen verder het terrein op te rijden. "Op het moment dat ik de deurklink in handen had, hoorde ik een harde klap."

Haar advocate vroeg de rechtbank om vrijspraak, volgens haar deed de vrouw niets verkeerd. Ze wees wel in de richting van de 34-jarige, die is de ware schuldige, aldus de advocate.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.