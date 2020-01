Boerderij Ruinerwold fout verbouwd, gemeente legt Josef B. dwangsom op

De boerderij in Ruinerwold is flink verbouwd, maar niet zoals het hoort, zegt de gemeente (archief) (Foto: ANP)

De Drentse gemeente De Wolden heeft de Oostenrijkse klusjesman Josef B. een dwangsom opgelegd, vanwege het ondeugdelijk verbouwen van de boerderij in Ruinerwold. Dat schrijft RTV Drenthe . Hij heeft als huurder van het pand de bouwvoorschriften overtreden en ook de brandveiligheid deugt niet. B. moet de boel herstellen, anders kost hem dat 5.000 euro per dag, met een maximum tot 50.000 euro.

Het opleggen van de bestuursdwang werd gistermiddag ineens bekend tijdens de eerste openbare rechtszitting voor de Asser rechtbank over de zaak Ruinerwold.

Reden voor vrijlating

Advocaat Yehudi Moszkowicz van de 58-jarige Oostenrijker voerde de dwangsom-oplegging door De Wolden aan als een van 'de dringende redenen' om Josef B. nu vooral vrij te laten, na meer dan honderd dagen voorarrest. De man zit vast sinds 14 oktober.

Die dag werkte de man de politie tegen, toen ze bij de boerderij het jarenlang geïsoleerde gezin van Gerrit Jan van D. wilden ontzetten. Hij werd toen in de boeien geslagen. Ondertussen wordt hij verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen.

'Meestertimmerman'

"Mijn cliënt heeft inmiddels voor 12.000 euro aan schulden opgebouwd en krijgt allerlei aanmaningen", begon Moszkowicz zijn pleidooi. "Hij is meestertimmerman, met enkele bedrijven, maar zonder hem is er geen omzet. Mijn cliënt gaat niet alleen persoonlijk failliet, maar ook zijn bedrijven. En dan wordt hij ook nog aangeschreven door de gemeente, om een dwangsom te betalen."

"Mijn cliënt wordt op deze manier financieel te gronde gericht. Hij moet daarom vrij." Die verdediging bleek tevergeefs, want Josef B. blijft zeker nog drie maanden vastzitten.

Veel vertimmerd

De gemeente De Wolden constateerde vorig jaar november bij een inspectie van de boerderij al dat er 'onvolkomenheden' waren. De boel aan de Buitenhuizerweg is sinds 2009, toen Josef B. huurder werd, flink vertimmerd. Nergens is een bouwvergunning voor aangevraagd.

Maar het gaat volgens de gemeente niet om de illegaal geplaatste gebouwen, want 'het bouwoppervlak is niet wezenlijk veranderd'. Het gaat vooral om bouwtechnische zaken, die volgens de gemeente niet deugen. Ook voldoet de boerderij niet aan de eisen van brandveiligheid. Zo zijn in het huis pakken stro en hooi gebruikt als isolatie.

Drukmiddel

De gemeente heeft Josef B. via 'een last onder dwangsom' eind vorig jaar laten weten dat hij de boel zo snel mogelijk moet verbeteren. Doet hij dat niet, dan kost hem dat 5.000 euro per dag, met een maximum van 50.000 euro.

Een 'last onder dwangsom' is een herstelsanctie die overheden gebruiken, om een overtreding te beëindigen. Daarbij wordt als drukmiddel een geldsom opgelegd, als de overtreding niet op tijd is beëindigd.

Gebrek aan inkomsten

Maar volgens zijn advocaat kan Josef B. de zaken niet herstellen zolang hij vastzit. En betalen gaat ook niet, vanwege het gebrek aan inkomsten door zijn voorarrest.

Wanneer de gemeente De Wolden de eerste dwangsom oplegt, is nog niet bekend. De gemeentewoordvoerder kon dat gisteravond nog niet aangeven.