Strijd tegen eikenprocessierups begint weer: Hardenberg gaat tuineigenaren helpen

Ze zijn er nog niet, maar verschillende gemeenten zijn al wel hard bezig met plannen voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Ook Hardenberg heeft een aantal maatregelen op papier om de jeukrups te bestrijden; nieuw is dat tuineigenaren hulp kunnen krijgen voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in hun eigen bomen.

Afgelopen jaar was een topjaar voor de rups, waarvan de brandharen jeuk en huiduitslag kunnen veroorzaken. Vrijwel elke gemeente had de handen vol aan de bestrijding. Dit jaar wordt, als het aan Hardenberg ligt, het jaar waarin "we deze plaag onder controle hebben gekregen. De volksgezondheid staat daarbij op één, maar het is wel noodzakelijk dat we zorgen voor meer biodiversiteit", zegt wethouder Gitta Luiten.

Preventief spuiten

De gemeente gaat op locaties waar veel overlast wordt verwacht preventief spuiten met een biologisch middel. Dat middel moet de rupsen doden voordat de brandharen gegroeid zijn. Afhankelijk van het weer gaat dat gebeuren in april en mei. Nieuw is dat er op meer locaties gespoten gaat worden.

Helemaal nieuw is dus dat tuineigenaren hulp kunnen krijgen met de bestrijding in hun eigen bomen. De bomen worden preventief gespoten. Mensen kunnen hun boom tot eind februari aanmelden. "We vinden het belangrijk om onze inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo kunnen we samen deze plaag onder controle krijgen", aldus Luiten.

Biodiversiteit

Preventief bestrijden heeft wel gevolgen voor andere vlindersoorten in de boom, die ook getroffen worden. De gemeente hoopt dan ook de bestrijding zo snel mogelijk weer af te bouwen. Als er niet zoveel rupsen voorkomen, is er minder bestrijding nodig en is het wegzuigen van nesten voldoende.

Daarvoor is wel een natuurlijk evenwicht nodig, zodat vogels, vleermuizen en andere insecten er zelf voor zorgen dat er minder processierupsen zijn en er geen plaag kan ontstaan. Daarom heeft de gemeente weer een nestkastjesactie gehouden en worden in de buurt van eikenbomen veldjes met specials kruiden ingezaaid. De gemeente roept tuineigenaren op om ook meer biodiversiteit te creëren en zo de natuurlijke bestrijders een handje te helpen.