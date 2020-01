PvdA wil weten of Hengelo voldoende banen creëert voor mensen met beperking

In december 2018 kreeg de PvdA-motie 'gelijke kansen voor iedereen' de steun van een meerderheid van de gemeenteraad. De motie, ingediend door fractievoorzitter Marie-José Luttikholt, is bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen bij de gemeente Hengelo. Landelijke richtlijnen schrijven voor dat 1,93 procent van het aantal ambtenaren iemand met een beperking moet zijn, met een streven naar vijf procent.

Luttikholt wil weten hoe ver de gemeente Hengelo ermee is. In de motie kreeg het college van B en W namelijk een aantal opdrachten. Zo moet het college jaarlijks rapporteren hoeveel ambtenaren met een beperking er in dienst zijn. Ruim een jaar later heeft Luttikholt nog geen rapport gezien.

De vragen van Luttikholt aan het college zijn hier te lezen.

DCD

Het initiatief tot de motie is afkomstig van Hengeloër Eric Hochstenbach. Hij heeft een coördinatie-ontwikkelingsstoornis, genaamd DCD. Door de aandoening praat hij moeilijk en heeft hij meer moeite met dagelijkse dingen zoals bewegen, fietsen, veters strikken of met een pen schrijven.

In september 2018 meldde Hochstenbach zich op de Motiemarkt van Hengelo, een bijeenkomst waar burgers met goede ideeën in contact kunnen komen met raadsleden. De Hengeloër wilde dat de gemeente meer mensen met een beperking in dienst zou nemen. "Mensen met een beperking en helemaal mensen met een aangeboren beperking krijgen te weinig kans op de arbeidsmarkt", vertelt hij.

De PvdA-fractie omarmde zijn idee en schreef samen met Hochstenbach de motie 'gelijke kansen voor iedereen'.

Landelijke afspraken

Landelijk werden er in 2013 afspraken gemaakt over het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) spraken af dat er in totaal 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) bij moeten komen. In 2026 moet het bedrijfsleven 100.000 banen hebben gerealiseerd. In 2024 moeten er 25.000 mensen met een beperking werken bij de overheid.

Vorig jaar maakte staatssecretaris Tamara van Ark bekend dat er bij gemeenten onvoldoende banen zijn bijgekomen. Aan het einde van 2018 hadden gemeenten ruim 2500 werkplekken voor deze groep terwijl dat er 4600 hadden moeten zijn. De afgelopen jaren bleven gemeenten steeds ver achter met het scheppen van zogenoemd beschut werk.