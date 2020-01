Delden viert 250ste geboortejaar Beethoven met pianoconcert

In de Oude Blasius in Delden wordt komende zaterdag stilgestaan bij het 250ste geboortejaar van een van de grootste componisten aller tijden: Ludwig van Beethoven (1770-1827). De 28-jarige pianist Santiago Costa speelt dan anderhalf uur lang het werk van de Duitse musicus. "Beethoven is de vader van de muziek."

De pianorecital is onderdeel van het programma van de Cultuurvrienden Oude Blasius Delden. Dit is het eerste concert van het seizoen 2020. "Het is een kerk, maar ook een fantastische concertzaal. Wij willen daar mooie, passende muziek laten klinken", aldus Jos de Vries, vrijwilliger bij de Cultuurvrienden.

250 jaar

Dan kun je de 250ste verjaardag van Beethoven niet zomaar overslaan. "Die wilden we zeker meenemen in ons programma. Santiago is daarin gespecialiseerd en dit Beethovenjaar is een extra reden om hem te verwelkomen."

Dat de jonge pianist houdt van Beethovens eeuwenoude muziek, blijkt uit alles. "Ik vroeg hem of hij nog een page turner nodig had. Iemand die zijn bladmuziek omslaat. Maar, nee. Hij kent het allemaal uit z'n hoofd", vertelt De Vries lachend.

'Bij Beethoven moet je alles geven'

De Cultuurvrienden uit Delden zagen Costa optreden tijdens een concert van de International Holland Piano Series, waar hij artistiek directeur is. Dat maakte indruk en heeft er toe geleid dat ze samen de muzikaliteit van Beethoven gaan vieren. Iets wat Costa graag doet.

"Beethoven wordt beschouwd als de grootste componist aller tijden. Het is iemand die je uitdaagt om je grenzen op te zoeken. Je geeft tijdens zo'n concert alles, maar je krijgt er ook veel voor terug", legt Costa uit.

Laagdrempelig

Volgens Costa is het concert van aanstaande zaterdag geschikt voor een breed publiek. "Het is niet alléén voor liefhebbers, want Beethoven is heel laagdrempelig. Je voelt meteen verbinding." De Vries sluit zich daarbij aan en mikt samen met de Cultuurvrienden op een gevarieerd concertseizoen, zodat die drempel laag blijft voor iedereen. "Het is hartstikke mooi om dit voor Delden en Twente te doen."

De pianorecital vindt plaats op zaterdag 25 januari om 19.30 uur in de Oude Blasius in Delden. Klik hier voor meer informatie.