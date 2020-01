Jan Riesewijk heeft commentaar!

Carnaval is weer in aantocht en dit jaar hebben we wel een heel bijzondere co-commentator. Niemand minder dan Jan Riesewijk uit Losser zit naast Esther Rikken en samen voorzien zij de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal van tekst en uitleg.

Jan Riesewijk: "A vanof de kleuterschool he’k ne grote leefde veur ’t carnaval in al zien facetten. De carnavalsoptocht bint veur mie één van de hoogtepunten van ’t joar. A’j zeet wat der an creatieve en technische hoogstandjes veurbie komt dan is dat onmeunig mooi. Los nog van alle saamhorigheid, gezelligheid en plezeer dee wagenbouw met zich metbrech. De Twentse Carnavalsoptocht in Olnzel kan metkommen met de top van oons laand. Doar mait wie as Noord-Oost Twente greuts op wean! Ne biedreage hieran te leaweren as co-commentator is prachtig en ne eer. Zeker noe in dit joar, 66 joar carnaval in Boeskoolstad. RTV Oost besteedt a joaren zeer terecht völ andacht an’t carnaval in heel Oaweriessel. Onmeunig mooi dat ik noe, samen met Esther Rikken, hier ne klean onderdeel van mag wean."

De Grote Twentse Carnavalsoptocht volg je live bij TV Oost op zondag 23 februari vanaf 12.00 uur. ’s Avonds kun je kijken naar een compilatie van de optocht.