Ontslagen bankmedewerkers kwamen door Europese geldpot snel weer aan het werk

Van de 198 ontslagen Overijsselse bankmedewerkers gingen er 164 binnen twee jaar weer aan het werk. Ze vonden een nieuwe baan in de zorg, in het onderwijs als docent economie of wiskunde of begonnen een eigen zaak. Ze kregen hiervoor geld uit het Europees Globaliseringsfonds. Een geldpotje waarmee de gevolgen van globalisering op de arbeidsmarkt en economische crises konden worden opgevangen.

De provincies Overijssel, Drenthe en Friesland hebben in 2018 de handen ineen geslagen om deze ontslagen mensen te helpen. En dat lukte, want de EU trok 1,2 miljoen euro uit om 450 ontslagen bankmedewerkers te helpen. Ook Ger Limburg uit Giethoorn kreeg hulp. Hij werkte bij de Rabobank, werd ontslagen en schoolde zich om tot vrachtwagenchauffeur. Met dank aan het geld uit Brussel.

In de video de reacties van Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Agnes Jongerius (PvdA)

Ook in de toekomst is de verwachting dat het fonds weer van pas gaat komen, want de verwachting is dat meer banen zullen verdwijnen. Dit komt door de voortdurende veranderingen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door technologische ontwikkeling. Om deze werkloos geraakte werknemers ook in de toekomst succesvol om te scholen slaan provincies en Europese Unie met het Globaliseringsfonds de handen ineen.

Overijssel legde samen met de banken, het UWV, private partners en de twee andere provincies één miljoen euro op tafel, naast 1,2 miljoen van EU. En in sommige gevallen is de transitievergoeding van de mensen deels ingezet.

'Succesverhaal'

Didier Herbert, het hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland is erg positief. "Het Globaliseringsfonds is een succesverhaal over Europees-Nederlandse samenwerking. Nederland heeft sinds 2007 achttien keer geld gekregen uit het fonds, voor in totaal ruim 9.000 werknemers uit negen sectoren."

"Nederland staat op de tweede plaats in de EU wat betreft het aantal aanvragen. Bijna 64 procent van de Nederlandse werklozen die gesteund werden door het Globaliseringsfonds, zijn opnieuw aan het werk gegaan. Daarmee doet Nederland het beter dan het Europese gemiddelde. Deze resultaten hebben we te danken aan de goede samenwerking tussen alle betrokken actoren: de Commissie en het Europees Parlement, het ministerie van sociale zaken, het UWV, de provincies en private partners", zegt Herbert.

Toekomst

Europarlementariër Jan Huitema van de VVD staat al vanaf het begin achter dit fonds. Maar toch heeft hij bedenkingen. Hij vraagt zich af of Den Haag deze regeling niet beter in eigen hand kan houden.

De Nederlandse regering stelt zich kritisch op ten opzichte van het Globaliseringsfonds. Zij zou liever zien dat het fonds wordt ondergebracht bij een ander fonds, ESF Plus, dat toeleiding naar de arbeidsmarkt mede-financiert. Ook vindt Nederland dat het geldpotje kleiner moet worden. De Europese Commissie wil dat er de komende zeven jaar elk jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor komt. Dat is 50 miljoen euro meer per jaar dan nu.

Kleiner budget

Nederland ziet dat niet zitten. Dat komt ook door het vertrekt van de Britten uit de EU. "Bij een kleinere Unie hoort een kleiner budget", vindt Nederland. Den Haag vindt dat de EU minder moet financieren en de lidstaten zelf meer. Nederland wijst ook op de eigen participatiewetgeving.

Peter Donders was als projectleider verantwoordelijk voor het feit dat de 1,3 miljoen euro naar deze regio kwam. Hij is het niet eens met het standpunt van de Nederlandse regering. De participatiewetgeving richt zich vooral op mensen in de bijstand en niet op de mensen in de WW, zegt hij. "Met het Europese fonds worden alle mensen bereikt en krijgt iedereen wat hij of zij nodig heeft."

Finland

Ook andere Europese lidstaten hebben ideeën over het fonds. Finland heeft voorgesteld om 186 miljoen per jaar beschikbaar te maken. De Finnen wijzen onder anderen op de digitale transitie die Europa doormaakt. Mensen die daardoor hun baan verliezen kunnen ook steun uit krijgen. Net zoals de bankmedewerkers in Noord- en Oost-Nederland, de medewerkers van V&D en van andere retail-bedrijven kregen.

Hier gaan de lidstaten het dit jaar uitgebreid over hebben. Het geldpotje kan groter worden dan 186 miljoen, maar ook kleiner. Dat worden nog forse onderhandelingen, want de begroting moet unaniem worden aangenomen.

De Europese Commissie wil het fonds aanpassen aan de nieuwe economische uitdagingen, zegt Didier Herbert. "Voor de komende jaren willen we de prioriteiten aanpassen aan de nieuwe economische realiteit en vooral inzetten op automatisering en de transitie naar een digitale en duurzame economie."

Tekst gaat verder onder de video



Toine Manders die voor 50PLUS in het Europees Parlement zit, vindt dat Nederland zich ruimhartiger moet opstellen als het gaat om het Globaliseringsfonds. Den Haag investeert vooral in de Randstad en dat is verkeerde zuinigheid, vindt hij. "Dit fonds is goed voor de mensen, goed voor de economie en Europa is er voor de mensen. Niemand zou die mensen anders helpen, de VVD zou zeggen: 'Je moet je eigen broek ophouden.' Maar soms kan dat niet."