Strijd Tegen Misbruik wil 'Den Haag' mobiliseren voor verbod op 'pedo-handboek'

Marcel Jeninga, voorzitter van de Stichting Strijd Tegen Misbruik, wil via politiek Den Haag een verbod afdwingen op een omstreden pedo-handboek. Jeninga gaat dit vanmiddag bepleiten in een gesprek met de VVD.

De discussie rond pedoseksuelen is andermaal volop opgelaaid nu het Openbaar Ministerie bezig is met een onderzoek naar oud-bestuursleden van de verboden verklaarde pedoclub Martijn. In verband met dit onderzoek zijn gisteren op vier plaatsen in ons land, waaronder Hengelo, invallen gedaan en zijn twee aanhoudingen verricht.

'Voorbereidingshandelingen'

Behalve een 75-jarige Haarlemmer, die ervan wordt verdacht dat hij kinderporno in zijn bezit had, is ook een 32-jarige Hengeloër ingerekend. Dat gebeurde bij een inval in de woning van Hengeloër Marthijn U. (47), oud-bestuurslid van de pedoclub Martijn.

De man die daarbij werd gearresteerd, is volgens buurtbewoners de huisgenoot van Marthijn U. Hij wordt er door justitie van verdacht dat hij bezig was met 'voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik' van kinderen.



Het huidige onderzoek is erop gericht om na te gaan of de Vereniging Martijn, die in 2014 door de Hoge Raad verboden werd verklaard, nu toch bezig is met een doorstart. Het OM startte dit strafrechtelijke onderzoek op na aangiften door de Stichting Strijd Tegen Misbruik en de Hengelose jurist Yme Drost. Zij waren na eigen onderzoek tot de conclusie gekomen dat oud-bestuursleden van de Vereniging Martijn met name op internet weer volop bezig waren met activiteiten, waarin ze pedoseksualiteit verheerlijkten. Volgens Yme Drost en de stichting was er zodoende sprake van een illegale doorstart van de Vereniging Martijn.

Omstreden pedo-handboek

Zo hadden enkele oud-bestuursleden onder meer een mailinglijst gelanceerd, waarvoor andere pedo's zich konden aanmelden. Vervolgens kregen ze allerlei mailtjes toegestuurd. Daarbij zou het onder meer gaan om tips and tricks: niet alleen hoe ze het vertrouwen van kinderen konden winnen en zo nieuwe slachtoffers konden maken, maar ook hoe ze deze minderjarigen konden misbruiken en daarna hun sporen - waaronder DNA - konden wissen.

Dit soort adviezen lijkt regelrecht afkomstig van een omstreden pedo-handboek. Dit handboek circuleerde eerder al op op het zogenoemde dark web, een afgeschermd deel, maar dook later ook op het reguliere internet.

Lustmoord

Tot afgrijzen van Marcel Jeninga, voorzitter van de Stichting Strijd Tegen Misbruik, die werd opgericht na een spraakmakende zedenzaak in Glanerbrug, waarbij een meisje jarenlang door haar buurman werd misbruikt. Deze buurman werd veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Niet alleen voor het seksueel misbruik van de peuter, maar ook voor de lustmoord op de achtjarige Semiha Metin uit Deventer.

Later bleek dat deze buurman niet alleen lid was van de Vereniging Martijn, maar dat hij via deze pedoclub ook tips had gekregen hoe hij zowel digitale als fysieke sporen kon uitwissen.

Politiek-Den Haag

De afspraak met het VVD-Kamerlid voor vanmiddag stond al gepland, maar Jeninga ziet in de nieuwste ontwikkelingen rond pedoclub Martijn nieuwe mogelijkheden om via politiek-Den Haag een verbod op het pedo-handboek af te dwingen. Jeninga, vanuit de auto op weg naar Den Haag: "Het is te gek voor woorden dat een dergelijk handboek gewoon open en bloot circuleert op internet."

Verbod op bezit

Zijn stichting laat zich juridisch bijstaan door de Hengelose jurist Yme Drost. Die maakte zich eerder ook al sterk voor een verbod op het pedo-handboek, waarvoor volgens hem de politiek nu aan zet is: "Een boek verbieden is juridisch gezien uiterst lastig, maar er kan wel een verbod komen op het 'in het bezit hebben en de verspreiding ervan'. Een constructie zoals die al in Engeland is ingevoerd. Ik pleit voor eenzelfde verbod in Nederland."