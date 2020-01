Burgemeester Nauta nieuwe voorzitter van Nederlandse delegatie Comité van de Regio's

In het Comité van de Regio’s zitten twaalf Nederlandse gemeentelijke leden voor een periode van vijf jaar. Zij pleiten daar voor uitvoerbare Europese wetten. Dat is belangrijk, omdat een groot deel van de Europese wetgeving wordt uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau.

Het CvdR is een spreekbuis voor regionale en lokale overheden van alle landen binnen de Europese Unie. In bepaalde gevallen is de EU verplicht om advies te vragen aan het CvdR voordat zij een besluit kan nemen. Alle landen bij elkaar telt het CvdR in totaal 350 leden.

Nauta's voorgangers werkten van 2015 tot en met 2019 aan de positionering van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio's. Nu de delegatie hier een goede positie heeft bemachtigd, is het tijd voor de volgende stap.

'Met zo’n enthousiaste en brede delegatie naar het Comité van de Regio’s kunnen we het werk van onze voorgangers niet alleen voortzetten, maar ook verder uitbouwen", legt Nauta uit. "Het is belangrijk om de internationale agenda van de decentrale overheden zowel in Brussel als in Den Haag optimaal uit te voeren. Daar gaan we voor."