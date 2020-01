Is Idris M. verantwoordelijk voor moordpoging op Zwolse broers in 2016?

Vandaag komt de zaak voor de rechter, waarbij ook aan de orde komt of Idris M. een derde opdracht heeft gegeven om een man dood te schieten. Er volgt nog geen inhoudelijke behandeling, maar het Openbaar Ministerie gaat wel in op de tenlastelegging.

Idris M. werd in september zelf beschoten in de wijk Stadshagen in Zwolle. De schrik zat er goed in bij de buurtbewoners. De afgelopen jaren kwam Idris geregeld in beeld bij politie en justitie.

Drugs en mishandeling

In 2014 ontplofte bij een brand grillroom Da Vinci in Zwolle. Eigenaar Idris M. kwam in beeld als verdachte. De rechtbank achtte destijds niet bewezen dat Idris zelf achter de brandstichting zat. Wel is hij veroordeeld voor oplichting, mishandeling, drugsbezit en andere strafbare feiten.

Brand met grote explosie in grillroom Da Vinci va Idris M. (Foto: @destadsbakker)

Zwolle gaat inmiddels gebukt onder schietpartijen, autobranden en verharde criminaliteit. Burgemeester Peter Snijders vroeg Den Haag deze week zelfs om extra geld en mankracht voor de bestrijding van de criminaliteit in zijn stad.

Rol Idris M.

Idris M. en zijn broer zouden op 9 april 2016 op de Wijheseweg een busje onder vuur hebben genomen met een automatisch geweer. Daarin zaten onder andere de twee broers die de aanslag weliswaar overleefden, maar waarbij een van hen wel zwaargewond raakte. Later verklaarde een van de slachtoffers dat het om 'iets in de persoonlijke sfeer' ging.

Is Idris M. verantwoordelijk voor moordpoging Zwolse broers in 2016 (Foto: Stefan Verkerk)

Naast de verdenking van betrokkenheid bij de moordpoging aan de Wijheseweg, wordt Idris M. ook verdacht van het geven van een moordopdracht aan een derde persoon. Die opdracht is nooit uitgevoerd. Ook wordt de Zwollenaar verdacht van bedreiging, mishandeling en ontvoering van een andere man uit Zwolle.

Samen met zijn broertje Abas was Idris ook nog in beeld voor een schietpartij op de Caspar Fagelstraat in Zwolle, op oudejaarsavond 2013. Die avond werden er elf kogels afgevuurd, na een ruzie over parkeerschade. De rechtbank kon echter niet bewijzen dat een van hen had geschoten. Wel werden de twee veroordeeld voor drugs- en wapenbezit.

Drugshandel

Bij een huiszoeking in het beschoten huis van Idris M. werden destijds tienduizenden euro's cash geld, cocaïne en een duur horloge gevonden. Volgens buurbewoners probeerde de beschoten man samen met zijn broertje de laatste jaren op gewelddadige wijze de cocaïnehandel van Zwolle in handen te krijgen.

Pro forma

De zitting vanmiddag voor de rechtbank in Zwolle is een zogeheten pro-formazitting. Dat is een procedurele zitting; als een verdachte drie maanden vast zit, moet zijn zaak voor de rechter komen. Advocaten en Openbaar Ministerie kunnen aanvullende onderzoeksvragen stellen, de advocaat van de verdachte kan bijvoorbeeld vragen of zijn cliënt vrij mag komen totdat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Naast de verdachte Idris M. wordt ook de zaak tegen Julian M. vandaag besproken. Julian M. zou samen met de broers Idris en Abas achter de schietpartij uit 2016 zitten.