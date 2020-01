Juridisch getouwtrek over bussen in faillissement Havi

Reisorganisatie OAD ligt met de curator van touringcarbedrijf Havi juridisch overhoop over een vloot van circa vijftien bussen. OAD claimt dat ze deze bussen 'slechts' heeft verhuurd aan Havi en dus de rechtmatige eigenaar is. Maar curator Eric Poelenije, die zorgt voor de afwikkeling van het faillissement van Havi, meent op zijn beurt dat de bussen onder de faillissementsboedel vallen. Komende maandag volgt hierover een gesprek.

Nadat vorige maand eerst het moederbedrijf Havi Beheer failliet werd verklaard, viel kort daarop ook het doek voor Havi Travel.

Vervolgens werd een zogenoemde afkoelingsperiode afgekondigd: een wettelijke regeling die erin voorziet dat de curator zich verder in de achtergronden van een bankroet kan verdiepen. Een van de gevolgen van de afkoelingsperiode is dat alle bussen voorlopig aan de ketting liggen.

'Ons eigendom'

Een andere Twentse reisorganisatie, OAD, dreigt nu ook gedupeerd te raken door het faillissement. Nadat het overkoepelende Oad Reizen in 2013 failliet was gegaan, ging OAD verder als zelfstandige reisorganisatie. OAD verkocht haar touringcarbedrijf aan Havi en had nog slechts een aantal bussen in het bezit die werden verhuurd aan Havi.

OAD is nu in conflict met curator Poelenije over de bussen. Volgens OAD-directeur Arjan Koster heeft OAD deze voertuigen verhuurd aan het failliete Havi. "Deze bussen zijn dus ons eigendom en dat kunnen we ook aantonen." Volgens Koster gaat het om circa vijftien bussen. Koster spreekt overigens liever niet van een conflict: "We hebben een verschil van mening, dat is wat anders."

Faillissementsboedel

Poelenije meent echter dat de bussen onder de faillissementsboedel vallen, waardoor ze op op termijn kunnen worden geveild. OAD heeft deze bewering aangevochten bij de rechter-commissaris. Hierover volgt komende maandag een gesprek tussen de curator en OAD.

Koster zegt te hopen de bussen snel weer in te kunnen zetten, zodra de wettelijke termijn voor de afkoelingsperiode van twee maanden is afgelopen.

Spelersbussen

Havi reed overigens ook de spelersbussen van meerdere voetbalclubs. OAD claimt dat bussen van zowel Ajax als De Graafschap haar eigendom zijn. Ook deze bussen zouden 'slechts' zijn verhuurd aan Havi. Ook hierover gaat OAD komende maandag in gesprek met de curator.

De spelersbus van FC Twente valt overigens buiten het geschil tussen OAD en de curator. Volgens directeur Koster is de FC Twente-bus namelijk eigendom van een andere vervoerder.

Doorstart

Curator Poelenije liet eerder al weten dat hij mikt op een doorstart voor het failliete Havi. Hierover lopen gesprekken met meerdere kandidaten. "Het is echter nog te vroeg om daar wat over te kunnen zeggen", aldus Poelenije.

Bij Havi werken zo'n tweehonderd mensen.