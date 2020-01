Werkloos? Ga weer aan het werk via de sportclub in Glanerbrug

Een van die initiatieven waar Kleinsman op doelt is Avanti Wilskracht in Glanerbrug. Een sportclub waar veel vrijwilligers werken met als doel: weer terug naar een betaalde baan. Kleinsman kwam een jaar geleden op bezoek bij Avanti en werd geraakt door het initiatief. "Ik had een gesprek met een man die dankzij de sportclub na tien jaar weer een sollicitatiegesprek had. Dat is mij altijd bij gebleven."

Grenzen leren kennen

Een van de vrijwilligers bij de sportclub is Mariyanto Posthumus. Nadat hij drie jaar thuis heeft gezeten, is hij sinds december actief bij de club. "Ik heb een beperking aan mijn voet, waardoor ik niet lang kan staan. Hier kom ik erachter wat ik aan kan qua werkzaamheden en wat ik wil. Uiteindelijk is het de bedoeling om weer een betaalde baan te krijgen."

Vooral het sociale contact is heel belangrijk voor Mariyanto. "Toen ik hier kwam, werd ik door iedereen omhelsd. Je wordt hier echt gezien als mens. Ik voel me daardoor ook weer nuttig voor de maatschappij."

Op tijd komen

Verenigingsmanager Joost Kock ziet dat persoonlijke aandacht het belangrijkste is. "Iedereen heeft hier zijn eigen doelen, bijvoorbeeld om op tijd komen of het creëren van een ritme." Want daar schort het vaak aan volgens Kock. "Mensen zitten soms de hele dag thuis te gamen of tv te kijken en als je dan ineens aan afspraken moet voldoen is dat soms best moeilijk."

Sociaal isolement

En dat alleen thuis zitten, daar zit volgens Kock ook het probleem "Veel mensen raken in een sociaal isolement, ze hebben geen familie of vrienden om op terug te vallen. Daardoor raken ze ook hun zelfvertrouwen kwijt."

Soulikho Chkhvimiani was één van deze mensen. De voormalig Georgische woont nu zeven jaar in Nederland en is alleenstaande moeder van drie kinderen. "Ik had geen sociale contacten, geen familie en geen vrienden. Ik was heel verlegen en ik durfde geen gesprek te voeren."

Ondertussen doet Soulikho een opleiding tot zorgmedewerker en hoopt ze binnenkort stage te lopen. "Ik heb zo veel geleerd in het afgelopen jaar en ik ben Avanti zo dankbaar. Ik hou van deze mensen."

Actieplan

De provincie investeert de aankomende vier jaar 8,5 miljoen euro in de arbeidsmarkt. Over dit plan werd gisteravond gestemd in het provinciehuis. Als het aan CDA-Statenlid Moniek Kleinsman ligt zou de provincie clubs zoals Avanti Wilskracht moeten ondersteunen.

"Er wordt altijd gezegd dat mensen aan werk helpen geen taak is van de provincie, maar van de gemeente. Ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Wat Joost hier als verenigingsmanager laat zien is een heel mooi voorbeeld dat je met weinig middelen een heel groot effect kunt hebben op mensen."