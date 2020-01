Hartpatiënten leren gezond eten tijdens diner in Medisch Spectrum Twente

Het MST ziet dat veel mensen hartpatiënten worden, omdat ze te ongezond eten. Dat wil het ziekenhuis veranderen, maar mensen een ander eetpatroon aanleren kost tijd. Om het aan te jagen krijgen hartpatiënten een waardebon voor een gezond etentje in het MST-restaurant. Mensen kunnen zich aanmelden via een speciale app.

De hoop en verwachting is dat mensen na het eerste etentje gebruik blijven maken van de app om afspraken voor gezonde etentjes te maken. Thoraxchirurg Ab Hensens verwacht veel van de pilot. "Hoe mooi zou het zijn als de stamtafel in het ziekenhuisrestaurant een aantal keren per maand gereserveerd is voor (ex) hartpatiënten."

"Behalve dat het gezellig is om met lotgenoten samen te eten, geven we ook tips over hoe je zoutarm maar toch lekker kan eten. Wij doen voor hoe het ook kan en daarna kunnen de mensen het stokje overnemen en zelf via de app ook weer een gezond etentje organiseren. Zo stimuleren we elkaar om de gezonde leefstijl vol te houden."

Eetpatroon

Danny Giesbert is een van de gasten aan tafel. "Door mijn bourgondische leefstijl kreeg ik een waarschuwing en ben ik hartpatiënt geworden. Door een kleine aanpassing in eten bijvoorbeeld is het wel mogelijk om gezonder te leven. Ook Gerard Kokhuis is hartpatiënt. "Eenmaal een hartpatiënt is altijd een hartpatiënt. Je moet altijd nadenken bij wat je eet. Een diner zoals vanavond helpt me daaraan herinneren."

De pilot wordt na zo'n acht weken geëvalueerd. Mogelijk komen er ook diners voor andere patiëntengroepen zoals mensen met kanker, vaatproblemen en diabetes type 2.