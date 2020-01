Stichting Lonnekerberg tevreden over uitspraak Raad van State over De Strip

"Dit is waar we het beroep voor ingesteld hebben natuurlijk." Voorzitter Takkenkamp van Stichting Lonnekerberg is tevreden over de uitspraak van de Raad van State. Die vernietigde vandaag de omgevingsvergunning voor activiteiten op en rond De Strip van Vliegveld Twenthe. De vergunning is volgens de Raad verleend op grond van de omstreden PAS-regeling voor stikstofreductie. "Uiteindelijk hebben we het weer op stikstof moeten gooien, maar uiteindelijk hebben we gewonnen en dat is verheugend."

Volgens de stichting zorgen de activiteiten op De Strip voor een toename van stikstof in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Lonnekermeer en Landgoederen Oldenzaal. En dat is op grond van Europese regels niet toegestaan. De gemeente droeg aan dat De Strip niet in het werkgebied van de stichting ligt, maar de Raad van State ging daar niet in mee.

Praten

"Het is niet zo dat we tegen alle activiteiten in het gebied zijn", zegt Takkenkamp. "Dat heb ik eerder ook al gezegd. Waar het ons om gaat, is dat de kernkwaliteiten van de Lonnekerberg en de omliggende natuurterreinen beschermd worden. Er is met ons best te praten over activiteiten op De Strip. Wat er nu voor lag, was een zodanig uitgebreide en veelomvattende vergunning. Daarmee kon echt alles wat de natuur zou aantasten."

De gemeente heeft al aangegeven met de eigenaar van het terrein in gesprek te gaan over een oplossing voor toekomstige activiteiten. "Als wethouder Diepemaat het slim wil aanpakken, zegt hij: ik wil met Van Eck (eigenaar van het terrein, red.) en de bezwaarmakers een oplossing zoeken. Want die oplossingen zijn er wel. Ik denk dat de gemeente daarin actie moet ondernemen."