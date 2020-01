Speelparadijs De Flierefluiter in Raalte door ANWB gekozen tot Leukste Uitje van Overijssel

Speel- en recreatieboerderij De Flierefluiter is het Leukste Uitje van Overijssel 2020. ANWB-leden verkozen het speelparadijs tot winnaar van de provinciale verkiezing. "We zijn heel blij dat we de titel hebben gewonnen", zegt trotse eigenaar Erwin Pronk.

"Het is een speciale en feestelijke dag. De bezoekers hebben ervoor gezorgd dat we het leukste uitje van Overijssel zijn. De ANWB hanteert best strenge regels: we mochten onze bezoekers wel vragen om op ons te stemmen, maar daar mochten we niet te gek in doen."

'Geluid maken'

"Om iedereen toch aan te moedigen om op ons te stemmen, bedachten we de Flierefluiter-Fietsklepper. Een ouderwets kartonnetje die je met een wasknijper aan de spaken van je fiets bevestigt. We wilden immers dat bezoekers geluid maakten, ook voor ons."

Het draait bij de Flierefluiter allemaal om het platteland. "Aan de ene kant omdat we op het platteland zijn. Aan de andere kant: vroeger speelden we op de boerderij, heel leuk en actief spelen. Tegenwoordig zitten kinderen veel op de computer. Met actief spelen willen we zorgen dat kinderen gelukkiger worden. Wij proberen mensen gelukkiger te laten weggaan dan dat ze gekomen zijn."