Overijsselse kinderen lezen namen van holocaustslachtoffers voor in Kamp Westerbork

Christiaan en Tobias uit Losser, Eline uit Deventer en kinderminister van Binnenlandse Zaken Luca Ripolli uit Almelo vertegenwoordigen de delegatie uit Overijssel. Zij nemen deel namens het #Vteam. Kinderminister Luca (16) opende de leesronde, gevolgd door bijna twintig kinderen van het #Vteam.

"De kinderen zijn tussen de acht en vijftien jaar en vinden dit heel spannend en best ook wel moeilijk. Toch willen ze allemaal graag bij dit heel bijzondere evenement zijn", zegt kindercorrespondent Tako Rietveld, initiatiefnemer van het #Vteam.

Goed uitspreken

Christaan en Tobias vonden het best spannend en hebben goed geoefend. "Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de namen goed uitspreekt. Vooral voor de mensen die zijn vermoord", zegt Christiaan.

"Ik vind het heel belangrijk dat er aan de mensen gedacht wordt die daar dood zijn gegaan. Daarom wil ik graag de namen voorlezen", zegt Eline uit Deventer.

Luca is op uitnodiging en van het #Vteam gekomen. "Het is belangrijk dat we nooit vergeten wat hier gebeurd is. Maar het is ook belangrijk dat de jeugd zich realiseert wat hier gebeurd is en dat dit nooit meer mag gebeuren", zegt Luca.

#Vteam

Het #Vteam bestaat uit kinderen en jongeren die van zich laten horen. Ze maken verschil door anderen te helpen. De jeugd van het #Vteam vertelt volwassenen hoe ze de wereld een beetje mooier maken. Het #Vteam is vooral bekend van de Nijmeegse Vierdaagse. Onderweg gaan zij gesprekken aan met andere wandelaars over de thema's als vrede, vrijheid en vriendschap.

Op maandag 27 januari is het 75 jaar geleden dat Auschwitz bevrijd werd. Jaarlijks wordt op die dag de moord op zes miljoen Joden, Roma en Sinti internationaal herdacht. Het voorlezen van de namen is te volgen via deze livestream.