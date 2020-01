Universiteit Twente houdt vinger aan pols bij Chinese studenten over gevreesde corona-virus

De Universiteit Twente (UT) heeft met het oog op het gevreesde coronavirus maatregelen getroffen voor haar Chinese studenten. Dit virus veroorzaakt momenteel grote onrust in China. De Chinese UT-studenten die momenteel in hun vaderland zijn, is met klem gevraagd extra voorzichtig te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen.

De UT telt 261 Chinese studenten. Van hen verblijven er op dit moment vijf in China.

Chinees Nieuwjaar

Komende zaterdag wordt overigens het Chinees Nieuwjaar gevierd. Chinezen doen dit traditioneel massaal in hun vaderland.

Negen doden

Het coronavirus heeft intussen in China al negen doden geëist. In totaal 440 mensen raakten besmet. De problemen doen zich met name voor in en rond de stad Wuhan. Maar ook in andere provincies is het virus intussen opgedoken.

Volgens woordvoerster Bertyl Lankhaar heeft de UT contact opgenomen met de vijf Chinese studenten. "Zij komen uit Bejing, Shanghai en Shengdu. En dus niet uit Wuhan, waar de problemen spelen. Niettemin hebben we de UT-studenten geattendeerd op de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken."

Extra voorzichtig

Het ministerie heeft 'China-gangers' onder meer gewaarschuwd extra voorzichtig te zijn. "Daarbij gaat het om contacten met zieke mensen, het advies om vis- en vogelmarkten te mijden, bij koorts een arts te raadplegen en hygiënevoorschriften, zoals het handen wassen, in acht te nemen."

De UT heeft de eigen Chinese studenten bovendien laten weten dat ze te allen tijde kunnen aankloppen, mochten ze vragen hebben.

Volgens zegsvrouw Lankhaar zijn er momenteel geen andere studenten die op het punt staan naar China te vertrekken: "We weten het van onze studenten wanneer ze naar het buitenland gaan." De UT wil van haar studenten weten waar ze verblijven: niet alleen vanwege het studieprogramma, maar ook wil de universiteit dit weten met het oog op eventuele calamiteiten.

'Geen paniek'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft overigens benadrukt dat er geen reden is voor paniek omdat de kans dat het virus via reizigers naar ons land komt uiterst gering is.